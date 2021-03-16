الداخلية تكسر احتكار المقالع

فكت حصارا مفروضا على شركات من قبل منتخبين يهيمنون على استغلاليات جماعاتهم

أنهت وزارة الداخلية احتكار منتخبين لمقالع جماعاتهم، وفرضت إزالة عراقيل موضوعة أمام شركات متخصصة للهيمنة على ريع الاستغلاليات، خاصة في الأقاليم الغنية بالمواد المستخرجة، كما هو الحال في ابن سليمان، الذي شهد حرب منتخب نافذ على مقالع منافسة، لم يجد حرجا في تجميد نشاطها بشتى الأساليب بما في ذلك تجييش الأتباع والكتائب الإلكترونية.

وفي الوقت الذي تشتغل فيه 23 مقلعا في جماعات الإقليم المذكور، اختارت بعض الفعاليات الدائرة في فلك المنتخبين استهداف مقلع بعينه لا لشيء سواء لأنه يقع قرب مقلع في ملكية نائب رئيس يرفض أن ينافسه أحد في تراب جماعته، ما اضطر السلطات الإقليمية إلى تأمين تطبيق قرار إعادة تشغيله، بعدما تبين لها وجود أطراف تعارض تشغيله، فقط لأنه يتعارض مع مصالحها، تحت غطاء الدفاع عن مصالح السكان، الذين يفور لهم المقلع فرص شغل، ويساهم في التنمية البشرية، شريطة احترام دفتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل.

وكشفت معطيات حصلت عليها «الصباح»، أن ما يثير الشكوك هو أن مقالع معينة تحظى برضا تام بعض المستشارين الجماعيين، الذين شكلوا جبهة أغلبية داخل الجماعة.

وحاول رئيس الجماعة مواجهة هذا الوضع، من خلال توجيه رسائل إلى مديرية التجهيز، من أجل مراقبة استغلال المقالع، وتحميلها مسؤولية عدم احترام دفاتر التحملات في مقالع تحظى بعطف عدد من المستشارين .

ونبهت السلطات المحلية والإقليمية إلى الأضرار التي تلحقها الشاحنات بالشبكة الطرقية، خصوصا أنها تمر وسط المدينة، إذ تم عقد اجتماع مع أصحاب المقالع بقيادة الزيايدة، أخيرا، من أجل تدارس هذه النقطة، والبحث عن إيجاد حلول لها.

ولم يكتف «لوبي» المنتخبين أصحاب المقالع بممارسة الضغوط على المنافسين، الذين لا يسايرون خططهم، بل أدرجوا نقطة من أجل تحويل 45 هكتارا وسط الغابة إلى مقلع خاص، ما أثار جدلا كبيرا في الإقليم، حول سياسة الكيل بمكيالين.

ولم يخف جمعويون دعمهم للمقالع التي تلعب دورا في التنمية البشرية وتوفير مناصب شغل للسكان، شريطة احترام دفاتر التحملات، وتشغيل اليد العاملة المحلية، واحترام البيئة، كما أنهم يدينون في المقابل أي استغلال سياسي أو ابتزاز، يمكن أن تتعرض لهما بعض الشركات التي تحترم التزاماتها.

ولم يتردد منتخبون في استغلال مقالع عشوائية، كما يحدث في جماعة سيدي موسى بنعلي بتراب إقليم المحمدية، حيث يتم بيع مواد مستخرجة بطريقة مشبوهة من منطقة الوادي المالح، إلى مقاولات حاصلة على صفقات تهيئة طرق جماعات تم ربط دواويرها بأوراش مغشوشة جراء استبدال «الكرافيت» المنصوص عليه في دفاتر التحملات بـ»توفنة» منهوبة من مقالع عشوائية، بتواطؤ مستشارين حاصلين على تفويض الرؤساء في مجال التجهيزات العمومية.

ياسين قُطيب