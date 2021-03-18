وايا ينقذ السريع من هزيمة جديدة

بلكبير: ينتظرنا عمل كبير

أنقذ الحارس المهدي وايا، سريع وادي زم، من الهزيمة أمام المغرب الفاسي، خلال مباراة أول أمس (الأحد)، (0/0)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة التاسعة من بطولة القسم الأول.

وتصدى وايا لضربة جزاء، نفذها علاء الدين أجراي، في الدقيقة 83، واحتسبها الحكم سمير الكزاز، بعد الاستعانة بتقنية «الفار»، إذ تبين له إسقاط أجراي من قبل سفيان حريس.

وتحسر أجراي كثيرا على إهدار ضربة جزاء، إذ ظل جالسا بأرضية الملعب لدقائق، والتحق متأخرا بمستودع الملابس، في وقت تلقى فيه المواساة من المهدي وايا، ومن بعض لاعبي السريع.

وواصل السريع إهدار النقاط بملعب الفوسفاط، إذ لم ينجح في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة، وحصد ثلاثة تعادلات أمام مولودية وجدة، والجيش الملكي، والمغرب الفاسي، وهزيمتين أمام نهضة بركان، والدفاع الحسني الجديدي.

وأرجع المدرب عز الدين بلكبير التعادل إلى غياب حمزة حجي والمهدي مفضل، رغم إشراك العائدين محمد الروحي ونيلمار بلي والمعطي تميزو.

وقال بلكبير في تصريح عقب المباراة إن السريع كان يبحث عن الفوز الأول بالميدان، رغم مواجهة فريق منظم، أقصى نهضة بركان من كأس العرش، كما أشاد بالمهدي وايا الذي اعتبر أن تصديه لضربة جزاء أنصف المجموعة.

وتابع «ينتظرنا عمل كبير، إذ سنستغل فترة التوقف لعشرين يوما، من أجل التصحيح، قبل استئناف منافسات البطولة».

غاموندي: التعادل غير منصف

قال ميغيل أنخيل غاموندي، مدرب المغرب الفاسي، إن التعادل مع سريع وادي زم، لم يكن منصفا، رغم أن أداء فريقه في الجولة الأولى، لم يكن بالقوة المطلوبة.

وأضاف غاموندي أن «الماص» ضغط في الجولة الثانية، مع تسجيل تحسن ملموس وخلق عدة فرص، لم يكتب لها النجاح في غياب التركيز.

واستطرد غاموندي أن «الماص» أضاع ضربة جزاء على بعد ثماني دقائق عن نهاية المواجهة، ما شكل ضربة موجعة لمجهودات الفريق.

وتابع «هدفنا كان الظفر بثلاث نقاط، لتحسين وضعية الفريق في الترتيب، واحتلال الرتبة الثالثة، لكن الكرة لم تدخل الشباك، وهذا ليس دائما بسبب الحظ، يجب مواصلة العمل لتحسين الأداء في الدورات المقبلة».

وتراجع السريع للرتبة 15 ب 8 نقاط، بفارق نقطتين عن نهضة الزمامرة، إذ لم يفز منذ الدورة السادسة، فيما ارتقى المغرب الفاسي إلى المركز السادس ب 12 نقطة.

عبد العزيز خمال (خريبكة)