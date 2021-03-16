السيارات الألمانية سبب القطيعة

أرجعت تقارير إعلامية سبب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا إلى ضغوطات مارستها خمس شركات كبرى في مجال صناعة السيارات على المستشارة السابقة أونجيلا ميركل لفرض اتفاقية على الرباط تحصل بمقتضاها برلين على حصة الأسد من معدن الكوبالت المطلوب في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، والذي يتوفر المغرب على احتياطي كبير منه. وطلب لوبي صناعة السيارات الألمانية من المستشارة ربط الاعتراف بمغربية الصحراء بتوقيع المغرب اتفاقية استغلال معدن الكوبالت، لذلك عمدت الدبلوماسية الألمانية إلى اعتماد مواقف معادية لقضية الصحراء المغربية في مجلس الاتحاد الاوربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأرجعت التقارير المذكورة سبب تزايد تحرشات برلين بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، إلى إخفاق الشركات الألمانية في مجاراة نظيرتها الأمريكية، خاصة في تأمين الحصول على المعدن الضروري لتطوير المحركات الكهربائية، والذي يتوفر عليه المغرب بكميات مهمة خاصة في جبل «تروبيك» الغني كذلك بـ «التيلوريوم» ونسبة مهمة من «الذهب الأسود» حددها في ضعف المخزون العالمي.

ووقع المغرب في متاهة صراع ثنائي بين ألمانيا وأمريكا حول إنتاج السيارات الكهربائية التي تسعى ألمانيا إلى تحقيق قفزة نوعية بخصوصها في المستقبل القريب، لكنها فشلت أمام تفوق شركة «تيسلا موتورز» الأمريكية، التي بلغ مجموع قيمتها في البورصات العالمية 845 مليار دولار، أي ما يساوي مجموع قيمة كل شركات السيارات الألمانية.

ولم تجد الدبلوماسية المغربية بدا من الرد بتطويق الاتصالات الرسمية مع السفارة والهيآت السياسية الألمانية، بعدما تعددت تحرشات برلين المتوافقة مع المناورات الجزائرية، من أجل فرض هيمنة إقليمية معادية للوحدة الترابية للمملكة.

وتعددت نقاط خلاف بين الرباط والحكومة الاتحادية الألمانية، التي انفردت بين الدول الكبرى في الاتحاد الأوربي بالاعتراض على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، ونابت عن الجنرالات في الدعوة إلى دورة عاجلة لمجلس الأمن، في وقت كانت تحتضن عبد المجيد تبون في إقامة مشبوهة.

وطالبت إرسالية وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة الخارج، إلى أعضاء الحكومة، بتجميد التواصل وكل أشكال التعاون مع السفارة الألمانية، وكذلك مع المنظمات والمؤسسات السياسية التابعة للحكومة الاتحادية والأحزاب الألمانية، وذلك بسبب سوء تفاهم عميق حول العديد من القضايا الجوهرية بالنسبة إلى المملكة.

ودعت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة والوزراء «كل القطاعات وكل المؤسسات التابعة لها إلى تعليق كل اتصال أو تفاعل أو تعاون، في كل الحالات وتحت كل الأشكال»، مسجلة أن كل استثناء عن ذلك يجب أن يتم الحصول بشأنه على موافقة مبدئية من مصالح وزارة الخارجية التي أعلنت تجميد كل اتصال مع نظيرتها الألمانية.

ي. ق