كورونا يهدد مباراة منتخب القاعة والبرازيل

باتت مباراة المنتخب الوطني ونظيره البرازيلي في أبريل المقبل، مهددة بالإلغاء، بسبب ارتفاع حالات الإصابات بكورونا المتحور، في معظم دول أمريكا اللاتينية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية لن تقبل بدخول منتخب البرازيل إلى التراب الوطني، مخافة انتشار السلالة الجديدة بالمغرب، خصوصا في ظل ارتفاع عدد الوفيات يوميا بالبرازيل.

وسبق للسلطات المختصة وجامعة الكرة، أن ألغت مباراتين إعداديتين بين المنتخبين الوطني ونظيره الأرجنتيني، اللتين كانتا مقررتين في سادس وثامن مارس الجاري، بالقاعة المغطاة التابعة لمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، بسبب إصابة أحد لاعبي «التانغو» بكورونا المتحور، قبل أن تفرج عنهم الخميس الماضي، والترخيص لهم بالعودة إلى بلدهم، بعد شفاء المصاب وعدم تسجيل حالات إيجابية جديدة.

وعلمت «الصباح» أن جامعة الكرة تبحث عن مباراتين إعداديتين للمنتخب الوطني داخل القاعة في التاريخ المحدد، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال أبريل المقبل، لتعويض الغياب المنتظر للمنتخب البرازيلي.

وكشف مصدر مسؤول، أن أحد وكلاء تنظيم المباريات يفاوض العديد من المنتخبات الأوربية، من أجل الموافقة على مواجهة منتخب أسود القاعة في أبريل المقبل، في سياق تحضيراته لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021.

ولم يستبعد المصدر نفسه إمكانية توصل الجامعة إلى اتفاق مع المنتخب البرتغالي، بالنظر إلى علاقتها الجيدة مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وخاض المنتخب الوطني مجموعة من المباريات الدولية في الفترة الأخيرة، وفاز في جميعها تحت قيادة المدرب هشام الدكيك.

ع. ك