“والو” تجمع “إلي” والفضلي

فاجأ حمزة الفضلي خريج “ذو فويس” لاكتشاف المواهب الغنائية، جمهوره، بعدما أفرج عن ثمرة تعاونه مع “الرابورة” المثيرة للجدل إلهام الغرباوي المعروفة باسم “إيلي”. وطرح الفضلي و”إلي” على موقع “يوتوب”، أغنية “ديو” تجمعهما لأول مرة، صورت على طريقة فيديو كليب، تحت عنوان “والو”، حظيت بعد ساعات قليلة من طرحها بنسب مشاهدة مهمة.

وفي سياق متصل، أطلق الفضلي منذ تجربته في “ذو فويس”، مجموعة من الأغاني، آخرها، أغنية تحمل عنوان “الدرهم” من كلماته وألحانه، صورت على طريقة فيديو كليب، بمراكش، تحت إدارة المخرج عثمان إسماعيلي علوي.

وتحكي قصة الأغنية التحديات والعقبات التي يواجهها الشباب المغربي على الخصوص، وشباب العالم عامة، أثناء رحلتهم لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم، سواء الدراسية أو المهنية أو حتى العاطفية، ومدى تحكم المال في تحديد مسار الإنسان، إذ أصبح “الدرهم” هو المحبب في رسم مسار حياة الإنسان، وأصبح الهاجس الذي يستولي على اهتمامهم.

وحصد الفضلي، خلال 2018، جائزة أفضل مغن في شمال إفريقيا في مسابقة “أول أفريكا ميوزيك أوردز” عن أغنيته (يا مرايا)، التي أعاد غناءها بطريقته الخاصة، كما حاز لقب اكتشاف السنة بمسابقة “موروكو ميوزيك أوورد” في 2016 عن أغنية “بين يديها”.

إيمان رضيف