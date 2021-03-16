الكيف… سوء الفهم الكبير

مزايدات سياسية تفضح الجهل بمقاصد القانون ومزارعون خارج التغطية

صادق مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد تأجيلين مثيرين للجدل في المجلس نفسه، تزامنا مع “خرجات” تيار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية الذي هدد بالـ”صكوندال” في حال التأشير عليه.

وضغط بنكيران بكل ترسانته التنظيمية والإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كي لا يمر المشروع في المجلس الحكومي، بل امتد الضغط إلى الأمانة العامة للحزب التي أصدرت بيانا تطلب فيه التريث وتشكيل لجان لدراسة القانون من جميع جوانبه، قبل عرضه على الأجهزة التنفيذية والتشريعية من أجل المصادقة.

ومن غير المستبعد أن يرافق هذا الجدل مشروع القانون إلى مجلسي البرلمان حين سيعرض عليهما من أجل المناقشة في اللجان والمصادقة، ومن المحتمل أن يختار نواب “بيجيدي” صف “الأقلية”، في مقابل أغلبية الأحزاب التي صوتت، قبل أيام، لفائدة القوانين الانتخابية، خصوصا القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح.

ومؤكد أن مشروع القانون الجديد سيلقي بظلاله على الحياة السياسية، وسينشط دورة الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، كما لن تسلم منه جرة العدالة والتنمية في شكل انشقاق محتمل، بسبب تباين المواقف.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مشاريع قوانين تقنين استعمالات الكيف إلى “التقريع” وحسابات سوء النية، إذ واجه المنتصرون لهذه المقاربة سيلا من الاتهامات والتخوين من قبل تيار في العدالة والتنمية، مقتنع (حد الهوس) أن وراء هذه المشاريع خلفيات سياسية وحزبية وانتخابية محض، ثم مخطط لتدمير الشباب المغربي عبر التوزيع القانوني للحشيش والكيف.

في حين تسعى مشاريع التقنين، التي بدأ الحديث فيها منذ 2007، إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي، إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، فضلا عن الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال، ما ينتظره المزارعون على أحر من الجمر.

يوسف الساكت