8 سنوات للصين بأولاد افرج

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارقين وحكمت عليهما بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهما بأربع سنوات لكل واحد منهما، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة ومحاولتها.

وجاء إيقافهما حين ثم إشعار عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج، من قبل أحد الأشخاص يخبر فيه أنه قد تمت سرقة هاتفه المحمول من سيارته الخفيفة، التي تركها مفتوحة الأبواب، أثناء وجوده بالسوق الأسبوعي أحد أولاد افرج، وزاد موضحا أنه تمكن من إيقاف أحد الجناة بعدما تمت مطاردته وملاحقته من قبل رواد السوق، مضيفا أن عددا من الشهود مازالوا بالمكان. وبعد توصلها بالإخبارية، توجهت على الفور عناصر الدرك إلى وسط السوق الأسبوعي، إذ وجدت حشدا من رواد السوق يشكلون حلقة حول شاب في مقتبل العمر يتحدر من مركز أولاد افرج وبالضبط بالحي الإداري. وبعد الاستماع للمشتكي أكد أن الموقوف يبقى هو السارق برفقة أحد شركائه الذي تمكن من الفرار، والذي تم تحديد هويته من قبل رواد السوق الأسبوعي، وتمت سياقة الموقوف لمركز الدرك، فيما عملت عناصر من الدرك الملكي على مواصلة البحث عن المشتبه به الثاني، بعد القيام بحملة تمشيطية داخل السوق الأسبوعي.

أحمد سكاب (الجديدة)