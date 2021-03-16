“كاف” تبدأ مرحلة موتسيبي

اجتماع اليوم لحسم موعد التصفيات وترشح زامبيا لـ «كان» الفتيان واللجان على طاولة الهيأة الجديدة

يعقد المكتب التنفيذي الجديد للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، برئاسة باتريس موتسيبي، اليوم (السبت)، أول اجتماع له بالرباط، للحسم في بعض الملفات العالقة، وتحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة.

وعلمت «الصباح»، أن المكتب التنفيذي لـ «كاف»، سيفتح ملف الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها السنة المقبلة بالكامرون، بالنظر إلى الوضع الوبائي لفيروس «كورونا»، وانتشار السلالة الجديدة في عدد من الدول، وتوقف الرحلات الجوية ببعض الدول.

وينظر المكتب التنفيذي في قرار إلغاء التصفيات المذكورة، المقرر إجراؤها في الفترة بين 22 و30 مارس الجاري، سيما أن أجندة مسابقتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكنفدرالية الإفريقية، عرفتا بعض الارتباك، إضافة إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي ألغيت من قبل لجنة الطوارئ الاثنين الماضي.

كما ينظر المكتب التنفيذي في ترشح زامبيا لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي كان مقررا إقامتها بالمغرب، في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري، قبل أن تلغى، بسبب الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في القارة السمراء تحديدا، ما نتجت عنه صعوبة التحاق بعض المنتخبات المشاركة بالمغرب.

ومن المقرر أن يحسم المكتب التنفيذي في مجموعة من المواعيد المبرمجة لعقد الاجتماعات المقبلة، وتحديد أجندة بعض المسابقات، إضافة إلى وضع الترتيبات لتعيين اللجان التابعة ل «كاف»، بعد انتهاء مهام العديد من الأعضاء، وضرورة تعيين أعضاء جدد، تنسجم مع رؤية المكتب التنفيذي الجديد.

من جهة ثانية، عقد المكتب التنفيذي السابق لـ»كاف» اجتماعا، أول أمس (الخميس) بالرباط، أنهى من خلاله مهامه بصفة رسمية، من أجل فسح المجال أمام الجمع العام، لانتخاب المكتب الجديد.

صلاح الدين محسن