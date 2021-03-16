إنفانتينو: عدت لأجل الكرة الإفريقية

رئيس «فيفا» قال إن مستقبلها حدد بالرباط وأشاد بمجهودات لقجع

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن عودته إلى المغرب مجددا، الغرض منها تحديد مستقبل الكرة الإفريقية، عقب انعقاد الجمع العام الانتخابي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمس (الجمعة) بالرباط.

وعبر إنفانتينو عن سعادته بزيارة المملكة، من أجل حضور أشغال الجمعية العمومية ل”كاف”، التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد لها، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، المبعد من قبل “فيفا” ومحكمة التحكيم الرياضي “طاس” بسبب ضلوعه في اختلالات مالية وتدبيرية.

وأثنى إنفانتينو في تصريحات صحافية عقب وصوله إلى المغرب على مبادرة المرشحين الأربعة، ممن تنافسوا على رئاسة “كاف”، ويتعلق الأمر بالجنوب إفريقي باتريس موتسيبي والسنغالي أوغستين سانغور والموريتاني أحمد ولد يحيى والإيفواري جاك أنوما، وتابع “لا يسعني سوى التنويه بالمجهودات المبذولة من قبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة، وجميع المتدخلين في الكرة الإفريقية، والعمل الجماعي لأجل مستقبلها”.

وتعد زيارة إنفانتينو، الثانية من نوعها في أقل من 10 أيام، بعد الأولى، التي التقى فيها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، من أجل التشاور في العديد من القضايا المرتبطة بالكرة الإفريقية.

وقاد إنفانتينو ولقجع مبادرة التوافق حول المرشح الوحيد باسم الوحدة الإفريقية في الرباط، قبل توقيع وثيقة الاتفاقية رسميا في اجتماع نواكشوط، على هامش نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، وأسفرت حينها عن اختيار موتسيبي، رئيسا ل”كاف”، لأربع سنوات مقبلة، كما تقرر إسناد مهمة النائب الأول للسنغالي أوغستين سانغور، والموريتاني أحمد ولد يحيى نائبا ثانيا، والإيفواري جاك أنوما، مستشارا للرئيس.

عيسى الكامحي