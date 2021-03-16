 خنيفرة يحفز لاعبيه لهزم سطاد

صرفت إدارة شباب أطلس خنيفرة أول أمس (الخميس)، المستحقات المالية العالقة للاعبيها، قبل مواجهة سطاد المغربي غدا (الأحد)، ضمن الدورة 14 لبطولة القسم الثاني.

وتوصل اللاعبون بمنح ثلاث مباريات أمام النادي القنيطري والراسينغ البيضاوي والاتحاد الزموري للخميسات، إضافة إلى راتب يناير الماضي.

ويسعى المكتب المسير، برئاسة سعيد لمزلطي، إلى رفع معنويات لاعبيه، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حصدها الفريق خلال الدورات السبع الأخيرة، تحت قيادة المدرب المقال يوسف لمريني، إضافة إلى الإقصاء من منافسات كأس العرش.

وستعرف مباراة الغد أول ظهور للطاقم التقني الجديد، والذي يقوده المدرب خليل بودراع ومساعده حسينة.

وصرح عبد الحي الفورسي، مهاجم شباب أطلس خنيفرة ل”الصباح”، “نتمنى أن نعود لسكة الانتصارات أمام سطاد المغربي، بعد سلسلة من النتائج السلبية، استمرت لسبع مباريات. سنحاول تطبيق النهج التكتيكي الجديد للمدرب خليل بودراع”.

وأضاف الفورسي”اشتغلنا طيلة الأسبوع بجد، وتحدونا عزيمة كبيرة لتحقيق الانتصار”.

خ. م (خنيفرة)