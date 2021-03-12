المدارس الجماعاتية بالرشيدية مشروع لمحاربة الهدر المدرسي

توجد المدرسة الجماعاتية تاوريرت في أعلى منطقة بجماعة ملعب (دائرة تنجداد بإقليم الرشيدية)، لتشهد على اهتمام بالغ بتعليم أطفال العالم القروي، وترتيب ظروف جيدة لدراستهم في مؤسسة صممت لتكون نموذجا للمدارس الجماعاتية بالإقليم.

وتعد هذه المدرسة الجماعاتية الثانية بعد سيدي علي (جماعة سيدي علي) التي يدرس بها تلاميذ الإعدادي والثانوي، حيث بنيت بتصميم جميل يراعي خصوصيات المكان والمناخ ويوفر مستلزمات الدراسة بأقسام شيدت بطريقة عصرية ومجهزة لتستجيب لمتطلبات التدريس الجيد.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم مولاي اسماعيل، مدير هذه المدرسة، إن العمل الذي تقوم به المؤسسة أدى إلى محاربة الهدر المدرسي، والقضاء على الأقسام المشتركة التي كانت تضم مستويات مختلفة يشرف عليها أستاذ واحد.

وأكد مولاي اسماعيل أن تأسيس هذه المدرسة الجماعاتية يهدف إلى تجويد التعلمات، من خلال الاستفادة من مراحل الزمن المدرسي، داعيا إلى تعزيز النقل المدرسي لكون أقصى منطقة تبعد عن المدرسة بنحو 28 كلم، ولاسيما أن بعض الأسر ترفض إرسال أبنائها لمتابعة الدراسة والاستفادة من الأقسام الداخلية.

من جهتها، اعتبرت أمال الشيخي، أستاذة اللغة العربية بالتعليم الابتدائي، في تصريح مماثل، أن المؤسسة ساهمت في الحد من الهدر المدرسي، بعد استقبالها لمجموعة من التلاميذ الذين يقطنون بالقرى البعيدة.

ويبلغ عدد تلاميذ هذه المؤسسة، التي تحولت إلى مدرسة جماعاتية في شتنبر 2015، نحو 212 تلميذا، من بينهم 103 من الإناث، يدرسون في 15 حجرة دراسية، تحت إشراف 10 أساتذة، من بينهم ست أستاذات.