بورصة الدار البيضاء…شبه استقرار في وتيرة التداولات عند الافتتاح

شهدت بورصة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، شبه استقرار في وتيرة التداولات، بعد تقدم طفيف لمؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,07%، مسجلا 11.358,90 نقطة.

وبدوره، سجل “مروكو ستوك أنديس،(MSI20)، المؤشر الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، زيادة طفيفة بـ 0,06% إلى 925,24 نقطة، في حين حقق ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) زائد 0,07% ليستقر في 9.243,21 نقطة.

ومقابل ذلك، وعلى مستوى المؤشرات الدولية، انخفض مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,06% إلى 10.416,73 نقطة، بينما تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” بـ 0,13% إلى 9.710,40 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، هبط المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,15% إلى 854,76 نقطة.