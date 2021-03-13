حملة دولية للكشف عن مصير الخليل

أطلقت هيآت حقوقية صحراوية ودولية، حملة للتعريف بأوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون «بوليساريو» بمخيمات الرابوني بتندوف فوق التراب الجزائري.

وقال رمضان مسعود العربي، رئيس الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، إن المبادرة التي أطلقها، بتنسيق مع خوان كارلوس موراغا، رئيس منظمة «حقوق الإنسان بلا حدود»، تأتي في إطار الجهود الدولية المتواصلة من أجل التعريف بوضعية المختطف الخليل أحمد ابريه، المساعد السابق للأمين العام لـ»بوليساريو» منذ 2009، من قبل القوات الجزائرية، والذي يجهل مصيره لحد الساعة، ولم تتم محاكمته إلى اليوم.

وأوضح رمضان في حديث مع «الصباح» أن الحملة تستهدف أيضا الكشف عن المعتقلين الصحراويين في سجون الرابوني، أو السجون الجزائرية، والذين يعتبرون سجناء رأي فوق التراب الجزائري، مؤكدا أن توجيه الرسائل إلى السلطات الجزائرية وسفاراتها، نابع من أن اعتقال واختطاف هؤلاء الصحراويين، تم فوق التراب الجزائري.

وأكد رمضان أن مخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الموضوع، تأتي من أجل الضغط على الجزائر، الموقعة على ميثاق حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجمعية الصحراوية، تتابع ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان، عبر مصادرها من داخل المخيمات. وأوضح الناشط الحقوقي أن لديهم معطيات عن العشرات من المعتقلين الصحراويين في الرابوني، وأغلبيتهم متابعون بتهم ملفقة.

برحو بوزياني