إدارة سجن الأوداية تنفي ادعاءات التقصير في معاملة نزيل مريض

نفت إدارة السجن المحلي بالأوداية بمراكش ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية من ادعاءات بـ “التقصير في معاملة نزيل مريض”.

وقالت الإدارة، في بيان توضيحي أمس الخميس، إن السجين المعني مصاب قبل اعتقاله بأعراض مرض لم تحدد طبيعته بصفة نهائية إلى حدود الساعة، ويتابع علاجه بالمؤسسة حيث استفاد من 13 فحصا طبيا وعدة تحاليل مخبرية، وحالته مستقرة حاليا حسب إفادة طبيبة المؤسسة.

وأضافت أنه منذ تحويل السجين المعني، بتاريخ 17 فبراير 2021، إلى الجناح المخصص للمحكومين ابتدائيا في إطار عملية إعادة التصنيف، وهو يمتنع عن الاستفادة من حقه في الفسحة ويرفض الخروج من الغرفة التي يقيم بها ليقضي وقته في الحديث عبر الهاتف، متذرعا بتأثير أشعة الشمس على صحته رغم تواجد أماكن ظليلة بساحة الفسحة.

وبخصوص ادعاءات “حرمانه من التسخين”، أوضح المصدر أن الأمر يتعلق بمنعه وفق القانون من طهي الطعام بنفسه في الغرفة، علما أنه يستفيد من حمية غذائية.