حجز أكياس بلاستيكية بسيدي بنور

أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن الزمامرة، أخيرا، على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، متهمين تتراوح أعمارهما ما بين 46 سنة و50 في حالة اعتقال، على خلفية تورطهما في قضية ترويج الأكياس البلاستيكية الممنوعة من الترويج.

وعلمت “الصباح”، أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية تنقل 250 كيلوا غراما من الأكياس البلاستيكية بحي السلام بخميس الزمامرة، وأضافت المصادر أن عملية تفتيش تم إجراؤها من قبل عناصر الأمن بداخل مستودع في ملكية المشتبه به الثاني، أسفرت عن حجز ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية المخزنة والمعدة للترويج بطريقة سرية. وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية سيدي بنور، أمرت بوضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وتم إخضاعهما لبحث دقيق من أجل الكشف عن حيثيات الواقعة، وتحديد هوية باقي المتورطين في هاته الشبكة المتخصصة في ترويج الأكياس البلاستيكية. وبعد اتمام البحث أحيل الموقوفان على النيابة العامة من أجل استنطاقهما حول التهم الموجهة اليهما.

أحمد سكاب (سيدي بنور)