الحلو يحتفي بالمرأة

طرح الفنان نعمان الحلو، على قناته الرسمية على “يوتوب” أغنية جديدة بعنوان “المرا لي شادة جمرا”، احتفالا بالمرأة المغربية، سيما أن خطوته جاءت تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة”.

وتعامل لحلو من خلال آخر أعماله الفنية، مع سعيد متوكل على مستوى الكلمات، فيما عاد التوزيع الموسيقي ليونس الخزان، أما الألحان فتكلف بها شخصيا.

وشارك نعمان لحلو مع جمهوره مقطعا من الأغنية، وأرفقه بتعليق قال فيه “هدية لكل امرأة… تكريما و عرفانا لها لما تقدمه من تضحيات لكي يكون العالم أجمل”، علما أن الأغنية حققت نسب مشاهدة مهمة، وحظيت بإعجاب الكثيرين.

إ.ر