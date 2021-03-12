داداس يعتذر عن “سلمات أبو البنات 2”

علمت “الصباح” أن فريق عمل مسلسل “سلمات أبو البنات” في جزئه الثاني، الذي يتوقع أن يبث على شاشة قناة “إم بي سي 5″، دخل، في وقت سابق، في مفاوضات، مع الممثل عزيز داداس من أجل الانضمام لقائمة الممثلين المشاركين في العمل.

وقالت المصادر إن داداس توصل بعرض للمشاركة في المسلسل، إلا أنه تعذر عليه ذلك، وقدم اعتذاره، بسبب بعض التزاماته الفنية الأخرى، مشيرة إلى أن داداس اقترح عليه تقديم دور مهم ضمن الأحداث الجديدة للمسلسل.

ويتوقع أن يطل داداس على جمهوره، خلال رمضان المقبل، من خلال مجموعة من الأعمال التلفزيونية، إذ شارك في مسلسل يحمل عنوان “أولاد المرسى” سيبث على “إم بي سي5″، إلى جانب مسلسل يحمل عنوان “كلها وطريقو”، الذي شرع أخيرا في تصوير مشاهده، تحت إشراف المخرج مراد الخوضي، لصالح القناة “الأولى”.

إ.ر