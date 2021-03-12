“بيجيدي” يساوم… القاسم مقابل الكيف

تهديدات بنكيران تؤجل المصادقة على قانون التقنين

يساوم العدالة والتنمية الدولة، بالقاسم الانتخابي مقابل الكيف، بخلط أمور غير قابلة للخلط، إذ طالب قادة هذا الحزب من أمينهم العام، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإعداد دراسة الأثر المتوخى من التشريع لتقنين الكيف، قبل تداوله مجددا بالمجلس الحكومي بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين.

وسيطبق العثماني المادة 19 من القانون المنظم لأشغال الحكومة، لإصدار قراره الرامي إلى إحداث لجنة علمية ستوكل لها مهمة إنجاز دراسة تهم الأثر المتوخى من تقنين مادة «الكيف» بالمغرب، بغض النظر عن قرار الأمم المتحدة الذي دعا فيه الدول إلى سحب القنب الهندي من تجار المخدرات، وتحويل مادته الخام إلى التصنيع الطبي والصيدلاني.

وبدا أن «بيجيدي» يضع مصلحته الحزبية الضيقة، فوق كل اعتبار ضدا على مصلحة الوطن، عبر مقايضة تراجع الدولة والأحزاب عن القاسم الانتخابي الجديد المرتكز على عدد المسجلين، الذي سيؤدي إلى فقدان الحزب قرابة 36 مقعدا بين اللوائح المحلية والجهوية، بالتصويت على قانون «الكيف»، وهي ورقة سياسية لممارسة الضغط كي يتم تدارك الأمر في مجلس المستشارين، بالعودة إلى القاسم الانتخابي الحالي المرتكز على احتساب عدد الأصوات الصحيحة، واعتماد العتبة لتوزيع المقاعد على الفائزين.

وتمكن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، من فرض رأيه الأحادي، على الأمانة العامة لحزبه وأيضا على المجلس الحكومي، بتأجيل المصادقة على قانون تقنين الكيف، تحت طائلة تقديمه استقالته من الحزب، ما سيؤدي إلى انشقاقه.

وطلب «بيجيدي» رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإحراج وزارة الداخلية. وأقحم إمارة المؤمنين في ملف حكومي صرف، بطلب رأي المجلس العلمي الأعلى لإصدار «فتوى شرعية»، بضغط من الذراع الدعوي، التوحيد والإصلاح.

وقال «بيجيدي» إنه سيواصل متابعة تدارس موضوع تقنين الكيف، في اجتماعات مقبلة للأمانة العامة للحزب، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة ووزراء الحزب سيرفضون تمرير هذا المشروع المتضمن في جدول أعمال المجلس الحكومي المقرر عقده، غدا (الخميس)، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الذي جاء فيه أن «المجلس الحكومي يتابع في بداية اجتماعه دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون تأكيد المصادقة عليه».

أحمد الأرقام