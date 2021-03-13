التحقيق في وفاة امرأتين

فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمولاي يعقوب، تحقيقا في أسباب وظروف وحيثيات وفاة امرأتين عمرهما 47 سنة و52، عثر على جثتيهما الأحد الماضي، في شقة مفروشة مكتراة بمركز الجماعة بعد ساعات قليلة من زيارتهما لها للاستجمام والاستحمام بالحامات.

وحضرت عناصر الفرقة التقنية والعلمية من القيادة الجهوية للدرك بفاس، إلى الشقة، وباشرت إجراءات علمية وتقنية ومشطت الشقة بحثا عن أدلة مادية يمكن أن تفيد في البحث العلمي الموازي لذاك الذي باشره المركزان القضائي والترابي حول أسباب هذه الوفاة.

واستمع في محضر رسمي إلى صاحب الشقة وأفراد من عائلتي الضحيتين المتحدرتين من الرباط، حضروا لمولاي يعقوب بعد علمهم بوفاتهما، فيما نقلت جثتاهما إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعهما إلى التشريح الطبي بناء على أوامر الوكيل العام.

وعثر صاحب الشقة على الجثتين بعدما دخل الشقة من نافذتها، بسبب شكه في أمرهما، إذ أخبر السلطات والدرك الذي حضر وعاين الجثتين وصورهما وأنجز محضرا بذلك بناء على أمر قضائي.

ورجحت المصادر احتمال أن تكون وفاة الضحيتين المتزوجتين والأمين لأبناء، ناجمة عن اختناقهما نتيجة تسرب غاز البوتان من سخان الماء، أثناء استحمامهما في حمام الشقة ليلا بعد انتهائهما من جولة سياحية في مركز الجماعة وبفاس للاستمتاع بمؤهلاتهما السياحية.

حميد الأبيض (فاس)