طالب متورط في جريمة قتل بمراكش

الضحية عثر على جثته متحللة واستعمال حاجياته فضح جانيين

واصلت مصالح الدرك الملكي بمراكش، الأحد الماضي، أبحاثها في جريمة قتل راح ضحيتها ستيني، وكانت قاب قوسين من أن تتحول إلى وفاة عادية، قبل أن تنتهي الأبحاث، إلى إيقاف متهمين يشتبه في تنفيذهما لها.

وأوضحت مصادر «الصباح» أن الضحية عثر عليه داخل منزله بمركز منطقة أولاد حسون، السبت الماضي، أي قبل ثمانية أيام، بعد أن أبلغ الجيران عن صدور روائح كريهة من منزل المسن، الذي يقطن وحيدا.

وأثناء حضور مصالح الدرك أجريت معاينة، فتبين أن الجثة تحللت، كما أسفرت الأبحاث الميدانية عن عدم شك الجيران في وقوع جريمة قتل، إذ أشارت تصريحاتهم إلى أن الضحية كان يعيش وحيدا، ويعاني مرضا صدريا مزمنا، وأنهم تكلفوا في أوقات متفرقة باقتناء الدواء، وتقديم المساعدة له. ورغم استبعاد الجيران فرضية القتل، إلا أن المعاينة الجيدة لمسرح الجريمة، وقفت على دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، وأن الضحية لم يمت ميتة عادية، بل مات مقتولا بفعل فاعل أو أكثر.

واستعان قائد درك أولاد حسون ومعاونوه، بنتائج الأبحاث الميدانية والتصريحات التي استجمعت من الجيران، ليفطنوا إلى اختفاء دراجة نارية كان الهالك يملكها، ما دفع إلى معاودة الأبحاث في شأنها بمحيط منزل الضحية. وشكك الجيران في بيع الدراجة، كما أكدوا أنهم لم ينتبهوا إلى شيء غير عاد، أو سمعوا صراخا من المنزل.

وأسفرت الأبحاث عن الاهتداء إلى عائلة الضحية، التي تتحدر من تارودانت، إذ أشار أقارب الهالك إلى أنه اختفى منذ 30 سنة، وانقطعت عنهم أخباره.

وأثبت التشريح الطبي أن الوفاة كانت نتيجة خنق، وأن الهالك لقي مصرعه منذ ثلاثة أسابيع، لتتسارع الأبحاث قصد فك اللغز.

وتمكنت مصالح الدرك من تحديد مكان الدراجة النارية المختفية من منزل الضحية، قبل مباغتة سائقها وإيقافه، السبت الماضي، ليحاول في البداية التمويه على عناصر الدرك، بالادعاء بأنه اقتناها بدون وثائق، قبل أن يقتاد إلى مصلحة الدرك، حيث أسفرت الأبحاث معه عن اعترافه بارتكاب الجريمة رفقة صديقه، وهو طالب جامعي.

وأوقف المتهم الثاني في اليوم نفسه، ليخضع المتهمان للحراسة النظرية، قصد استكمال البحث.

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن المتهمين، تصادفا مع الضحية قبل 20 يوما، وهو يغادر صيدلية بعد اقتنائه دواء، وانتبهوا إلى حيازته مبلغا ماليا، ليتعقباه إلى أن دخل منزله ويخططا للهجوم عليه. ونفذ المتهمان خطتهما، وبعد أن حاول الضحية المقاومة عمدا إلى خنقه حتى أغمي عليه، ليسرقا 3000 درهم والدراجة، ويفرا من مكان الجريمة.

المصطفى صفر