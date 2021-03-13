“قربلة” بالمستشارين أمام لفتيت

وزير الداخلية دون اتهامات خطيرة بشأن ملفات فساد

تحولت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس المستشارين، خلال تقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات، أول أمس (الثلاثاء)، إلى “حمام شعبي”، تبادل فيه مستشارو “المصباح” و”التراكتور”، اتهامات خطيرة أمام كبار مسؤولي الوزارة.

وشن مستشارون بفريق “المصباح”، في غياب مفاجئ لعبد العالي حامي الدين، هجوما كاسحا على فريق “البام”، وصل حد المطالبة بحله، رغم الاعتذار الشفوي الذي سبق لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد، أن تقدم به، في ما يشبه نقدا ذاتيا.

واضطر أحمد شدة، رئيس اللجنة نفسها، إلى رفع الجلسة بعد “القربلة”، عندما تبادل العربي لمحارشي، القيادي في “البام”، اتهامات خطيرة مع مستشاري “المصباح”.

ووصف لمحارشي، طيلة تدخله، برلمانيي فريق “المصباح” بالرجعيين الذين يسيئون إلى المؤسسات من خلال وصف تعديل في مشروع قانون بـ “اللقيط”، وانخراطهم في تهديدات غير مفهومة.

وكان مرور محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في قناة أجنبية تناصب العداء للوحدة الترابية، النقطة التي أفاضت الكأس داخل اللجنة نفسها، التي كانت تناقش القوانين الانتخابية، إذ طالب لمحارشي وزير الداخلية بعدم نسيان هذه “الفضيحة”، وفتح تحقيق بشأنها.

وجاء الرد سريعا من إخوان العثماني على لمحارشي، الذين وصفوه بـ “المفسد”، والشخص غير المؤهل لإعطاء الدروس. وقال واحد منهم “من يجب التحقيق معه، هو أنت”، وكالوا له اتهامات خطيرة، متوعدين إياه بفضحه ونشر ملفاته المتعلقة بالفساد، وهي التهديدات التي لم تنل منه شيئا، وواصل الهجوم على العدالة والتنمية.

وردا على تهديدات “المصباح” التي أطلقها بعض قادته، بسبب “القاسم الانتخابي”، نصحهم عادل بركات، رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين، بالعودة إلى القرار الحكيم لعبد الرحمان اليوسفي، الذي احتل حزبه المركز الأول في انتخابات 2002، ولم يقد الحكومة، ورغم ذلك لم يهدد أحدا، ولم يحدث ضجة، رغم الامتداد الاشتراكي في العالم وقتئذ.

ودعا بركات إخوان العثماني إلى الكف عن البكاء والمظلومية، والابتعاد عن التهديدات “الخاوية”، لأن المغرب يعيش نحو 14 قرنا في أجواء من الاستقرار، والانتقال إلى مناقشة ملفات التنمية، بدل القاسم الانتخابي، وتقديم الحساب للناخبين، “لأنكم سيرتم لولايتين حكوميتين”.

وأبرز وزير الداخلية أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة مهمة في تاريخ الحياة الديمقراطية الوطنية، دون أن يفصح عن تاريخ إجرائها، إذ سبق له أن قال أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، ردا على نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، إن “تاريخها لا يعلمه إلا الله”. ونسبت مصادر برلمانية إلى مضيان قوله، “لا يمكن مناقشة القوانين الانتخابية، ونحن لا نعرف تاريخ إجرائها، ويجب معرفة ذلك، سنة قبل تنظيمها”.

عبد الله الكوزي