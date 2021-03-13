أخبار الصباح

< عيوب

انتفضت 16 موظفة ضد مسؤولي عمالة ابن سيلمان على الطريقة المذلة التي تم تكريمهن بها في حفل لمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ووجهت المحتفى بهن اتهامات إلى المنظمين بمخالفة القواعد القانونية، التي تفرض المساواة بين العاملين في الإدارات في الحقوق والواجبات، في إشارة إلى ما شاب التكريم من عيوب كان أخطرها التمييز والمفاضلة بين المكرمات.

(ي. ق)

< سياحة

من المنتظر أن يشارك المغرب في المعرض الدولي للسياحة بإسرائيل الذي ينظم في تل أبيب يومي 15 و16 يونيو المقبل، والذي سيعرف مشاركة فاعلين سياحيين من مختلف بلدان العالم، من بينها الإمارات وأوزبكستان وسلوفينيا والبرتغال والفلبين وقبرص وجمهورية التشيك وغيرها. وحسب ما أكدته العديد من وسائل الإعلام في إسرائيل، يشارك المغرب، في المعرض الذي بلغ دورته السابعة والعشرين، ببعثة من الفاعلين والمتخصصين في الصناعة السياحية.

(ن. ف)

< اليعقوبي

ناشد سكان شارع أولاد سعيد، بمنطقة بئر قاسم، بالرباط، محمد اليعقوبي، والي الجهة، بفتح تحقيق في شأن تحويل "فيلا" مخصصة للسكن، إلى مكاتب "سرية" لفائدة شركة متخصصة في جمع الأزبال. وتشير أصابع الاتهام إلى رجل سلطة يغمض العين على هذا الخرق، بمعية عون سلطة لم يقل الحقيقة في الموضوع.

(ع. ك)

< تلقيح

نزل ثقل اللقاح وعملية التطعيم على المراكز والمستوصفات الصحية بالبيضاء، دون غيرها من المستشفيات الإقليمية والجامعية. واضطرت وزارة أيت الطالب إلى الزيادة في ساعات العمل بهذه المراكز، وحذف عطلة السبت، ما خلف ضغوطا كبيرة، على الأطقم الساهرة على التلقيح، مع ما وازى ذلك من سوء تغذية، ترجمته رسائل صوتية لطبيبات يفضحن حالة "السندويتشات"، التي يتسلمنها ظهر كل يوم، بسبب بقائهن رهن إشارة المصلحة طيلة اليوم.

(م. ص)