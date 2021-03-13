لقاحات إسرائيلية تسقط أقنعة الجنرالات

حملتها طائرة من “بن غوريون” إلى “هواري بومدين” فضحت علاقات سرية بين الجزائر وتل أبيب

هرول جنرالات الجارة الشرقية، في سباق الحصول على لقاح كورونا، إلى إسرائيل في مسلسل تسول جرعات تطعيم، في إطار برنامج المساعدة الدولية “كوفاكس”، وأسقطت طائرة شحن عسكرية تحمل آلاف الجرعات من مطار بن غوريون إلى مطار هواري بومدين، القناع عن علاقات سرية بين الجزائر وتل أبيب.

وحاول الجنرالات إخفاء الإمداد الإسرائيلي الذي كان ردا على نداء أطلقه النظام العسكري، من أجل إنقاذ حملة التلقيح ضد الجائحة، لكن الرحلة الجوية المباشرة بين تل أبيب والجزائر كشفت المستور رغم وساطة برازيلية في عملية تسليم شحنة من اللقاح عبارة عن هبة من الدولة العبرية.

وكشفت مصادر متطابقة وصول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى الجزائر، حيث هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو البرازيلي في مطار هواري بومدين قادمة من تل أبيب، إذ سجل دانييل سلامي، مراسل صحيفة “يديعوت أحرنوت”، والمتخصص في شؤون العالم العربي خلال تغريدة على تويتر “هبوط طائرة سلاح الجو البرازيلي في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، قادمة برحلة مباشرة ولأول مرة في التاريخ من إسرائيل للجزائر”.

وبدوره، كتب إيتاي بلومنتال، المراسل بالصحيفة ذاتها في تغريدة أخرى “لأول مرة في التاريخ: طائرة تقلع لرحلة مباشرة من إسرائيل إلى الجزائر”، وأن “الطائرة التابعة لسلاح الجو البرازيلي (FAB2584) حملت على متنها مسؤولين رفيعي المستوى”.

ونشر الصحافيان صورا توضح مسار الطائرة التي أقلعت من إسرائيل إلى أن دخلت الأجواء الجزائرية، ولم تعلق السلطات الجزائرية بشكل مباشر على الأمر، وتكلفت جوقة المنابر الموالية للجنرالات بالتمويه، إذ روجت لمزاعم مفادها أن الطائرة كانت بحاجة للتزود بالوقود وأنها غير مؤهلة لقطع مسافات طويلة.

ونشرت آلية “كوفاكس” المعنية بتوزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا، قائمة البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاحات والكمية التي ستحصل عليها في النصف الأول من 2021، وبين هذه الدول كوريا الشمالية والجزائر وغزة.

وحددت الآلية التي تديرها منظمة الصحة العالمية وتحالف “غافي” للقاحات، إحدى المنظمات التي تعمل على ضمان إمداد الدول الفقيرة، هدفا يقضي بتوزيع جرعات تكفي لتلقيح 20 في المائة من سكان الدول المشاركة بحلول نهاية 2021. كما يتضمن البرنامج آلية تمويل موجهة إلى الدول الفقيرة، وثمة 92 بلدا تستوفي كل المواصفات المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.

ويتساءل الجزائريون كيف أن الدولة التي تتباهى برفع الحد الأدنى للأجور تسجل إخفاقا كبيرا في توفير اللقاح لمواطنيها، وتنضم عن طواعية إلى طابور الدول الضعيفة ذات المنظومات الصحية المنهارة مثل اليمن.

ولم يحرج تقدم المغرب في عملية التلقيح، النظام الجزائري فحسب، بل وضع حتى الاتحاد الأوربي، في موقف محرج، بعد تأخر، عمليات التلقيح أو فشلها في إنتاج لقاح على غرار فرنسا، إذ كشفت تقارير بريطانية أن الاتحاد الأوربي يتلقى انتقادات على ضعف سير عمليات التلقيح داخل بلدانه، رغم أن طرح اللقاح للاستعمال انطلق منذ قرابة شهر، واصفة تقدم المغرب في هذا المجال وتفوقه على الاتحاد بـ”الإذلال”.

ياسين قُطيب