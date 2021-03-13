سرقة تكشف مستودعا للمخدرات

حجزت مصالح الدرك بالمركز القضائي بتاونات، أخيرا، كمية كبيرة من المخدرات صدفة بمستودع ملحق بمنزل فلاح عمره 28 سنة، بدوار بجماعة بوهودة بعد مداهمة منزله للاشتباه في تورطه في قضية سرقة موصوفة مقترنة بظروف التشديد، إثر أبحاث فتحتها في سرقة سيارة ضبطت بحوزته واتضح أنها موضوع بلاغ سابق من قبل مالكها الأصلي.

وحجزت عناصر الدرك التي تنقلت من عين عائشة إلى الدوار بعد إيقافه، 500 كيلوغرام من الشيرا و600 كيلوغرام من الكيف المعالج المخزن في انتظار تصنيعه وتحويله إلى شيرا، وأدوات مختلفة تخصص لمعالجة المادة وتلفيفها، بعد تفتيش المستودع الذي تمكن مالكه الأصلي من الفرار مستغلا صعوبة تضاريس المنطقة.

ح . أ (فاس)