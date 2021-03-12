عصام يعود لحضن “مازاغان”

علمت “الصباح” أن المغني عصام كمال، قرر العودة إلى حضن المجموعة الموسيقية “مازاغان”، بعد سنوات من الفراق.

وكشفت المصادر ذاتها أن المجموعة الموسيقية، تستعد للإعلان عن خبر العودة، بطريقة مميزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحضير لإطلاق أعمال غنائية جديدة، ستكون مفاجأة لجمهورها.

ولم توضح المصادر أسباب عودته إلى المجموعة والانضمام إليها مرة أخرى، بعدما قدم أعمالا منفردة سنوات طويلة، مؤكدة أن المغني وهو من مؤسسي “مازاغان”، اجتمع مع أعضاء المجموعة أكثر من مرة، واتفقوا على الاشتغال معا وإطلاق أعمال مشتركة.

وأعلن عصام كمال، قبل سنوات، الانفصال عن المجموعة، والاشتغال على ألبوم جديد فردي، وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا، سيما أنه يعتبر من مؤسسي “مازاغان”. وكتب عصام، حينها، على صفحته على “فيسبوك”، تدوينة جاء فيها “أعلمكم رسميا انفصالي عن مجموعة مازاغان واشتغالي حاليا على أول ألبوم انفرادي لي، ترقبوه بداية 2014 إن شاء الله مع خالص مودتي”.

ورجح البعض أن تكون بعض الخلافات من أسباب انفصال كمال عن المجموعة، إذ تحدث البعض عن إصرار بعض أعضاء المجموعة على اقتسام المداخيل بالتساوي، في وقت كان هو الذي يعمل على البحث عن الحفلات وكتابة الكلمات والتلحين، وهو ما دفع عصام إلى التوجه إلى العمل بمفرده.

إ . ر