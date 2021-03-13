وادو: الحداوي والنيبت وماندوزا مستفيدون من الوضع

الجزائري زطشي يسلم بالهزيمة ويستعد للانسحاب من سباق «فيفا»

رد الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو على مصطفى الحداوي ونور الدين النيبت، الدوليين السابقين، وعبد الحق ماندوزا، رئيس ودادية المدربين، ووصفهم بالمستفيدين من الوضع الحالي لكرة القدم، دون تقديم أي إضافة.

وكتب وادو، في صفحته على “توتير”، أنه يرفض التشكيك في وطنيته، وأن ما كتبه حول خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، رأي شخصي، بعيد عن الحسابات السياسية، واصفا المسؤولين والمدربين الذين انتقدوه بالمتربصين، الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية.

ورد وادو في التدوينة ذاتها على الانتقادات التي طالته، بخصوص موقفه الداعم للجزائري زطشي، الذي دخل بدوره سباق الحصول على عضوية “فيفا”، واصفا منافسيه بـ “الديناصورات”، التي لا ترضى بهيكلة جذرية داخل منظومة كرة القدم الإفريقية.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن زطشي سيسحب ترشيحه لانتخابات عضوية “فيفا”، المقررة، غدا (الجمعة)، بالمغرب.

وأكد باي عبود، المكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري، أن “إمكانية انسحاب زطشي من الانتخابات واردة، خاصة في حال حسمت الأمور، وخطط لمن سيفوز بها”، مشيرا إلى أن رفض “فيفا” لملف ترشح زطشي قبل أسابيع، عطل حملته التي باشرها بالكامرون، قبل أن تنـــصــفــه “الطــاس” التــي قبـلــت طـــعــنه شكلا ومضمونا”.

ن. ك