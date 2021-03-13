خلافات تسبق جمع عصبة الشاوية دكالة

المقتريض مرشح وحيد في جمع اليوم بعد انسحاب بلقشور

وجه المكتب المسير لأمل سيدي بنور مراسلة إلى فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، يلتمس من خلالها إدراج ثلاث نقط في الجمع العام التأسيسي لعصبة الشاوية دكالة، المقرر اليوم (الخميس)، بسطات.

وجاء في المراسلة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها “يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذا الطلب قصد وضع ثلاث نقط بجدول أعمال الجمع العام للعصبة، قصد مناقشتها ودراستها والمصادقة عليها، وتتعلق النقطة الأولى بالمناقشة والمصادقة على برنامج العمل السنوي للعصبة، ويتضمن قانون اللاعب والسن القانوني المعمول به في الهواة، ونظام البطولة، وتقسيم البطولة إلى مجموعات موزعة على خمسة أقاليم، مع تأهل الفريق الأول عن كل إقليم، ولعب بطولة مصغرة من أجل الصعود إلى القسم الثاني هواة”.

وتضمن الملتمس أيضا المطالبة بالمصادقة على مشروع المرشح السابق عبد السلام بلقشور، وإحداث خمسة فروع تابعة للعصبة بكل الأقاليم المنضوية تحت لوائها، يتوفر كل فرع على مكتب وباقي الأجهزة الموازية، من مدارس للتحكيم وغيرها”.

ويتوقع أن تثير هذه النقاط خلافات بالجمع العام، علما أن هناك أطرافا تفضل مناقشة ذلك خارج الجمع.

وينتظر أن يسفر الجمع العام عن انتخاب عبد الرحيم المقتريض رئيسا، بعد تقديم لائحته مرشحا وحيدا، بعد انسحاب المرشح السابق عبد السلام بلقشور، إثر توافقه مع المقتريض، وهو التوافق الذي عرضاه على فوزي لقجع، رئيس الجامعة، الذي باركه.

حسن الرفيق (الزمامرة)