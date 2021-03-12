جثة تستنفر الأمن بسلا

تسببت جثة ستيني عثر عليها صباح الجمعة الماضي، بمحيط السكة الحديدية بحي بطانة بسلا، في حالة استنفار أمني، وانتقل فريق من الشرطة القضائية والتقنية والعلمية، لتظهر المعاينات الأولية وجود خدوش وجروح بجسد الضحية، يشتبه في أنه سقط من السكة إلى منحدر.

وأفاد مصدر «الصباح» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع الجثة بمستودع الأموات قصد إجراء تشريح طبي عليها، وتوصلت مصالح التحقيق التمهيدي إلى هوية الهالك لتستدعي أفراد من عائلته قصد معرفة ظروف وملابسات الوفاة. وحسب أحد أفراد عائلة الهالك، فإن الهالك كان يعاني مرض «ألزهايمر» في الآونة الأخيرة، مضيفا أن نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة ستكشف عن حقيقة الأمر، وينتظر كل من المحققين وكذا أفراد أسرة المتوفى النتائج النهائية، التي ستصدر عن التشريح الطبي.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح»، تبين أن عائلة الهالك لم تصرح بأي بلاغ لاختفائه، كما أظهرت المعاينة بمنحدر بحي بطانة العديد من الفرضيات، ما دفع الوكيل العام للملك لتوجيه أوامره للقيام بتشريح الجثة.

عبدالحليم لعريبي