خبرة على قاتل شيخ بتازة

عرض ثلاثيني على طبيب نفساني لإجراء خبرة طبية عليه للتثبت من حالته النفسية والعقلية، بناء على أوامر الوكيل العام باستئنافية تازة، بعد تورطه في قتل ثمانيني، الأربعاء الماضي، بمكان خال بدوار عين الساهلة بجماعة بوشفاعة، قبل إيقافه بعد نصف ساعة من قبل درك وادي أمليل.

وباغت المتهم الذي يعاني خللا عقليا وتنتابه حالات عصبية يفقد فيها السيطرة على سلوكه، الضحية في طريقه إلى حقل فلاحي بالدوار، وهوى عليه بفأس، بضربات متتالية لم تترك له فرصة الفرار أو الدفاع عن نفسه، مصيبا إياه في أنحاء مختلفة من جسمه خاصة في رأسه وعنقه. وتوفي الضحية الأب لعدة أطفال، في الحين قبل نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة الإقليمي بتازة، لتشريحها بناء على أوامر الوكيل العام، فيما أوقفت عناصر الدرك المتهم بعد نصف ساعة في مكان قريب من مسرح الجريمة، إذ سلم نفسه دون مقاومة.

حميد الأبيض (فاس)