اعتقال متهم باغتصاب عجوز باليوسفية

انقض عليها وهي نائمة ووجه إليها ضربة بمعول ومارس عليها شذوذه

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، إيداع شخص في عقده الرابع بالسجن المدني لآسفي، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية متابعته باغتصاب امرأة مسنة والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، والهجوم على منزل الغير وصنع وتقطير ماء الحياة والاتجار في المخدرات.

واستمع قاضي التحقيق إلى المتهم ابتدائيا، قبل أن يقرر إجراء الاستماع إليه تفصيليا بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من طرف النيابة العامة.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب محاضر البحث التمهيدي المنجز من قبل عناصر مركز الدرك الملكي باليوسفية، إلى تلقي عناصر المداومة بمركز الدرك شكاية من قبل عجوز تبلغ من العمر حوالي 71، تفيد من خلالها، أن أحد الأشخاص المعروف بالتعاطي للمخدرات والاتجار في الممنوعات، اقتحم عليها منزلها ليلا واغتصبها عدة مرات وأصابها بجروح.

وأضافت المصرحة، من خلال إبلاغها عن المتهم، أن الأخير غالبه النوم بمنزلها بعدما قضى ليلة في اغتصابها، لتتمكن من الهروب للإبلاغ عنه.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي على الفور إلى دوار زاوية سيدي أحمد بجماعة الكنثور إقليم اليوسفية، ومن خلال معاينة منزل الضحية لم يتم العثور على المتهم، بيد أنه تم حجز منجل ومعول، استعمل أحدهما في إصابة الضحية بجروح بأنفها.

وتوجهت عناصر الدرك الملكي إلى منزل أسرة المتهم، إذ أفادت إحدى قريباته أنه يوجد بالمنزل، مؤكدة لعناصر الدرك الملكي أنه عاد قبل أقل من ساعة، ليتم إيقافه.

وجرى تفتيش منزل المتهم ليتم العثور على كميات مهمة من ماء الحياة وسنابل القنب الهندي، إذ تم حجز ذلك لفائدة البحث، ونقل المتهم نحو مركز الدرك الملكي للبحث معه في شأن المنسوب إليه، في حين تم نقل الضحية نحو المستشفى الإقليمي لالة حسناء باليوسفية، وتم عرضها على طبيب لتقديم العلاجات الضرورية بخصوص الجرح البارز على وجهها، وتم إخضاعها بعد ذلك لخبرة للتأكد من صحة الادعاء بتعرضها للاغتصاب، إذ أكدت الشهادة الطبية تعرض المسنة للمواقعة الجنسية ما نتجت عنها إصابتها بجروح بالمهبل نظرا لعنف الممارسة الجنسية التي تعرضت لها.

وتم الاستماع في محضر تفصيلي للضحية، أكدت أنها كانت نائمة إلى أن فوجئت بالمتهم ينقض عليها، إذ وجه إليها ضربة إلى الوجه، بواسطة المعول، وتوسلت إليه أن يخلي سبيلها، ومنحته مبلغ مائتي درهم كان بحوزتها، غير أن المتهم مارس عليها الجنس مرات عديدة، وأنه كان بين الفينة والأخرى يجلس القرفصاء قرب رأسها، مانعا إياها من التحرك ويقوم بتدخين سنبل القنب الهندي، قبل أن يعاود ممارسة الجنس عليها، إلى أن أخذ منه النوم مأخذه، واستغلت ذلك لتبليغ عون سلطة بالدوار وإخبار عناصر الدرك الملكي.

محمد العوال (آسفي)