وفاة عشرينية في ضيافة الأمن

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بإجراء بحث قضائي حول ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، كانت موضوعة رهن تدبير الحراسة النظرية بغرفة الأمن لدى مصالح الشرطة بحي الرحمة، التابعة للأمن الإقليمي بسلا.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن الضحية جرى إيقافها إثر شبهة استهلاك المخدرات، واقتيدت إلى مقر الدائرة الأمنية بحي الرحمة، إذ قضت ليلتها الأولى داخلها، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في اليوم الموالي.

وأكدت المصادر نفسها أن الفتاة المولودة في 2001، أغمي عليها في مكان الحراسة النظرية، قبل أن يتم إيفاد سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، إذ جرى الإسراع بنقلها إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، ورغم إدخالها إلى المصلحة الطبية المتخصصة في تفريغ الأمعاء، اعتقادا بأن الضحية تعاني تسمما، إلا أن التدخل الطبي باء بالفشل بعد إعلان وفاتها في اليوم نفسه.

وأنيطت الأبحاث المتعلقة بتحديد أسباب الوفاة، بعناصر الدائرة الأمنية 13 بسلا، إذ أمرت النيابة العامة بإحالة جثة الفتاة على مصلحة الطب الشرعي التابعة لمصالح البلدية، لتشريحها وإعداد تقرير علمي مفصل حول الوفاة.

وتم اعتقال الفتاة إثر إشعار توصلت به المصالح الأمنية بسلا، حول دخول ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة بغرفة في سطح أحد المنازل بحي الرحمة، إذ تمت معاينة فتاتين في حالة غير طبيعية وبرفقتهما شخص يبلغ من العمر 53 سنة في حالة غيبوبة، ما استدعى نقله للمستشفى، حيث تم الاحتفاظ به بقسم العناية المركزة، بينما تم إيداع الفتاتين رهن تدبير الحراسة النظرية، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن طبيعة المادة المخدرة التي تم استهلاكها، إلا أن إحدى الفتاتين تعرضت لطارئ صحي في البطن، ما تطلب نقلها على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها توفيت بالمؤسسة الاستشفائية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية بسلا أجرت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات استهلاك ثلاثة أشخاص، لمخدرات ترتبت عنها إصابة أحدهم بمضاعفات صحية خطيرة نقل إثرها في حالة غيبوبة لقسم الإنعاش، بينما تعرضت إحدى الفتاتين لطارئ صحي، توفيت إثره بالمستشفى.

كريمة مصلي