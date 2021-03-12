العشوائي في مشروع ملكي بالبيضاء

استمرار الأشغال في مركز استغلال الخط الثالث للطرامواي دون ترخيص والوالي يهدد بالتوقيف

وضعت شركة البيضاء للنقل، المكلفة بتدبير تجهيزات قطاع النقل والتنقلات، والي الجهة والجماعة الحضرية والوكالة الحضرية وباقي الشركاء، في موقف حرج، بعد إصرارها على بناء مركز للتميز خاص بالخط الثالث للطرامواي بمقاطعة سيدي عثمان، فوق تجهيزات عمومية منصوص عليها في تصميم التهيئة.

وأعطى مدير الشركة توجيهاته في بناء ثالث محطة للاستغلال بالبيضاء (بعد محطتي البرنوصي وسيدي مومن)، قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجماعة الحضرية، مثلما ينص على ذلك القانون، كما لم يلتزم بالتعديلات المتوافق عليها، بخصوص عزل مسجد برسم عقاري واضح، منصوص عليه في تصميم التهيئة الحالي لمقاطعة سيدي عثمان.

ويعتبر تصميم التهيئة، بمثابة وثيقة تعميرية قانونية لا ينبغي التصرف فيها إلا بمقتضيات قانونية صريحة، بمصادقة جميع الأطراف المعنية، وهو الأمر الذي لم يُحترم بخصوص هذه المحطة، المندرجة ضمن المشاريع التي وُقع عليها بالقصر الملكي بالبيضاء في شتنبر 2014.

وقال عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة البيضاء المكلف بقطاع التعمير، “إن طلب الترخيص لمركز الاستغلال بمنطقة “الحنطات” بسيدي عثمان، على مساحة 6 هكتارات تقريبا، وضع في بوابة الشباك الوحيد للتعمير في أكتوبر 2019، ومنذ ذلك الحين، سجلنا ملاحظات أولية تتعلق بأن العقار المعني موضوع تجهيزات عمومية منصوص عليها في تصميم التهيئة، من قبيل حديقة عمومية ومركب رياضي وموقف سيارات ومسجد”.

وأكد حيكر أنه اتصل شخصيا بمسؤولي الشركة وطلب منهم إرسال المهندس المكلف بالمشروع لتوضيح عدد من الإشكاليات القانونية وإيجاد حلول وسط، لا تضر بمصلحة الطرفين.

وأوضح النائب الأول للعمدة أن الجماعة لا يمكنها أن ترخص للمشروع إلا في حالتين: إحداهما التوصل برخصة استثناء، وهو أمر صعب لتعارضه مع المذكرة الوزارية، التي تنظم هذا المجال، وثانيهما، إجراء تعديلات في التصميم يعتبر المشروع كله بمثابة “بارك” كبير، وإدراج التجهيزات المشيدة باعتبارها فضاءات خضراء، لكن دون المساس بالتجهيزات برسوم، مثل المسجد المصادق عليه في تصميم التهيئة على مساحة 10800 متر مربع.

وبعد اجتماعات طويلة مع مهندس المشروع، تم الاتفاق على مقترح تعديلي، يقضي بتقليص مساحة المسجد إلى حوالي 600 متر مربع، على أن يشيد في جانب المحطة في شكل مثلث بباب مفتوح على الخارج.

وقال حيكر إنه بعد الاتفاق على هذا المقترح، فوجئت السلطات بإلغائه من قبل مدير الشركة، الذي يرغب في بناء المشروع وفق التصميم الأولي المشار إليه في طلب الترخيص الذي يعود إلى أكتوبر 2019، وهو الأمر الذي رفضته الجماعة وبلغت به الوالي، باعتباره أولا، ممثل وزارة الداخلية، وثانيا باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة كازا طرونسبور.

وبعد تداول جديد في هذا الإشكال، تشكلت لجينة صغيرة من الجماعة والوكالة والكاتب العام للولاية والشركة والمهندس، وزارت، السبت الماضي، المشروع، ووقفت على جميع الوثائق والتفاصيل، قبل إطلاع الوالي على الحيثيات كاملة.

وطلب الوالي إيجاد حل لهذا الإشكال في أقرب وقت ممكن، وإلا سيضطر إلى توقيف الأشغال في مركز “الحنطات”، إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة من الجماعة.

يوسف الساكت