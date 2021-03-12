تمويلات ألمانية لاختراق المقاطعة

مؤسسة تعاون تتحدى رسالة بوريطة وتعلن عن طلبات عروض مشاريع في المناطق النائية

تجاهلت مؤسسة تابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية رسالة ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي يدعوه فيها إلى وقف كل أنواع التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية والمنظمات والمؤسسات السياسية، التي لها علاقة بها.

ولم تعر مؤسسة “GIZ” الألمانية أي اهتمام برسالة بوريطة، إذ أعلنت خمسة أيام بعد الرسالة عن طلبات عروض، لفائدة المقاولات والجمعيات في إطار مشروع الإنعاش الاقتصادي والتنمية المحلية “بيديل”، إذ تشرف المؤسسة، بتنسيق مع وزارة الداخلية المغربية، على تمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي لفائدة السكان بالمناطق المعنية بها، وتعمل المؤسسة لفائدة عدد من الوزارات الفدرالية الألمانية، مثل البيئة وحماية الطبيعة والأمن النووي، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والطاقة.

وأنجزت مؤسسة التعاون الألمانية، منذ 1975، عددا من المشاريع في مختلف مناطق المغرب بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية. ويأتي طلب العروض، الذي أعلن عنه في 5 مارس الجاري وإلى غاية 26 منه لاستقبال عروض المعنيين بالعرض، في ظرفية تعرف فيها العلاقات المغربية الألمانية توثرا غير مسبوق، ما يثير تساؤلات حول إعلان المؤسسة عن طلبات عروض رغم رسالة وزير الخارجية بتعليق أي تعامل مع التمثيلية الدبلوماسية الألمانية والمؤسسات التابعة لها.

وأوضح مصدر أن خطوة المؤسسة الألمانية تهدف إلى توظيف علاقات التعاون التي تربطها مع عدد من القطاعات الحكومية، من أجل إحراج السلطات المغربية، خاصة أن المشاريع التي تشرف عليها بالمغرب ذات طابع اجتماعي.

ويتساءل ملاحظون حول ما إذا كانت هذه المؤسسة غير معنية بقرار تعليق العلاقات بين المغرب والسفارة الألمانية والمؤسسات التابعة لها، علما أنها تعمل لفائدة قطاعات حكومية ألمانية.

وتهم المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة الألمانية بالمغرب قطاعات الطاقة، والاقتصاد والتشغيل، والحكامة والديمقراطية، والبيئة والتغيرات المناخية. ويتعلق طلب العروض الذي أعلن عنه أخيرا تحسين الأداء الاقتصادي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في ثمانية أقاليم بالجنوب الشرقي، ويتعلق الأمر بميدلت، وورزازات، وطاطا، وتنغير، وزاكورة، والراشيدية، وأزيلال، والحوز.

ولم يصدر أي بلاغ من وزارة الداخلية بشأن الإعلان عن طلب عروض الذي أعلنت عنه المؤسسة الألمانية، خاصة أنها تمثل سلطة الوصاية في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع التي تمولها الحكومة الألمانية.

وتوجد الجهات التي اعتادت التعامل مع مؤسسة التعاون الألمانية في موقف محرج، إذ ما تزال مترددة في تقديم مشاريعها للحصول على التمويل، خاصة أنه لم يصدر أي بيان بشأن التعامل مع هذه المؤسسة، التي يوجد مقر لها بالرباط، منذ ما يناهز نصف قرن، وتشغل أزيد من 228 مغربيا.

عبد الواحد كنفاوي