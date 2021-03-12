صادق مجلس النواب على استمرار عملية الجمع بين المهام الانتدابية ومراكمة الأموال، رغم ترويج قادة الأحزاب أنهم بصدد توسيع حالات التنافي.

ومارست الحكومة والأحزاب التضليل السياسي إزاء مطالب المواطنين، بالتصفيق لقرار توسيع حالات التنافي بمنع الجمع بين رئاسة جهة، أو بلدية أو مجلس إقليمي أو مجلس عمالة، يصل عدد سكانها 300 ألف، والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، فيما سمحت لنوابهم، ولباقي أعضاء مكتب المجلس، ولكافة المنتخبين، بنيل العضوية المزدوجة ومراكمة الأموال.

ولم يستوعب زعماء الأحزاب والوزراء الدرس من كورونا، عبر إقرار شامل لمنع الجمع بين المهام في كل المجالس المنتخبة، لأنها ليست “جمعيات للبر والإحسان”، أو مؤسسات خيرية، إذ التمس المغاربة تقليص عدد أعضاء المجالس من 32 ألف منتخب، إلى 15 ألفا فقط لأن العدد الكبير يعرقل إنجاز المشاريع التنموية، وينشر الفساد، كما أن عدم تجاوز عدد أعضاء مجلس النواب 260، وأعضاء الحكومة 16 وزيرا، سيقلص حجم التعويضات بالملايير.

أحمد الأرقام