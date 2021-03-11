دبلوم لكلبة متخصصة في “التنبيه لمرض السكري”

حصلت كلبة إيطالية على دبلوم، بفضل قدرتها القوية على الشم، بوصفها أول “كلب منبه لمرض السكري” في جزيرة سردينيا بجنوبي إيطاليا. واستلمت “غليسي”، وهي كلبة من سلالة “البودل”، تبلغ من العمر عامين ونصف عام، شهادة في غرفة المجلس لبلدية أوريستانو، بعد تدريب لمدة عامين.

بدأت قصة البطلة “غليسي”، عندما كانت تبلغ من العمر شهرين فقط، عندما شرعت عائلة “بوي” في مساعدة صغيرها “سيلفيو”، الذي يعاني مرض السكري من النوع الأول.

وكانت من بين الأمور التي تدربت عليها “غليسي”، هي الضماد المنقوع في لعاب سيلفيو الذي تعرفت “غليسي” على رائحته، وهي خاصية مميزة لمرضى السكر وخاصة حالات السكر في الدم.

مكافأة للموظف الملتزم بالحجر المنزلي

أعلنت التشيك تقديم مكافأة مالية للموظفين الذين يخضعون للحجر المنزلي، وذلك في إطار تدابير مكافحة وباء فيروس كورونا.

ووقّع رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، قانوناً، ينص على أن يتلقى الموظف ما يعادل 14 أورو يومياً إذا خضع للحجر الصحي، الذي تأمر به السلطات رسمياً.

وسيتم صرف هذه المكافأة، بالإضافة إلى استمرار دفع الراتب حال إصابة الموظف بالمرض، بقيمة حوالي 60 % من الدخل.

وتقول حكومة جمهورية التشيك إن هناك العديد من المصابين بالفيروس لم يكشفوا عن أسماء الأشخاص الذين خالطوهم خشية أن يتسببوا في أضرار مالية لأصدقائهم وأقاربهم.

بانكسي يعلن مسؤوليته عن غرافيتي “السجين الهارب”

أعلن فنان الشارع البريطاني بانكسي مسؤوليته عن رسم غرافيتي على حائط سجن ريدينج السابق الذي سُجن فيه الكاتب أوسكار وايلد في بريطانيا. ونشر بانكسي عبر حسابه على “أنستغرام” مقطع فيديو يظهر فيه وهو ينفذ الرسم. ويمثّل الرسم سجيناً يحاول الهرب باستخدام حبل مصنوع من ملاءات عُلَق بعضها ببعض وربطت بآلة كاتبة.

ويقع سجن ريدينج على بعد 70 كيلومتراً من لندن ولم يعد يضم أي سجين منذ 2013. ومن المتوقع أن تقرر وزارة العدل البريطانية خلال مارس الجاري مصير هذا المبنى التابع لها، وما إذا كانت ستحوّله إلى مكان للعروض الفنية أم لا. واشتهر السجن خصوصاً بأن أوسكار وايلد أمضى فيه فترة عقوبته بعد الحكم عليه بالحبس سنتين مع الأشغال الشاقة.