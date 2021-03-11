الدوزي يحتفي بالمرأة بطريقته

فاجأ عبد الحفيظ الدوزي جمهوره، وأعلن احتفاله بالمرأة بطريقته الخاصة، إذ قرر طرح أغنية جديدة تحمل عنوان “صبارة” على قناته الخاصة على “يوتوب”.

وكشف الدوزي بعض تفاصيل العمل، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وهو عبارة عن فيديو ترويجي للعمل، حظي بتفاعل الكثيرين، إذ أرفق الفيديو بتعليق جاء فيه “إليكم أحبتي برومو فيديو كليب صبارة.. هدية خاصة مني لكل النساء بمناسبة اليوم العالمي”، قبل أن يضيف “تكريما لكل امرأة ضحت في حياتها بالكثير، لكل من قاست وصبرت من أجل إسعاد الآخرين.. لأنكن عماد المجتمع وأساسه”.

وتعاون الدوزي من خلال آخر أعماله الفنية مع جلال الحمداوي، الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا، علما أن الأغنية ستكون “جينيريك” مسلسل يتوقع أن يعرض على شاشة قناة “إم بي سي5”.

وفي سياق متصل، طرح الدوزي مجموعة من الأعمال الغنائية، من بينها أغنية تحمل عنوان “ليام الزينة”.

وصورت الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب، بمشاركة مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ظهروا في الفيديو يؤدون مقاطع من الأغنية، من بينهم طه ايسو، وسلوى انلوف، وأحلام الزعيمي ومريم أصواب، وربيع الصقلي، علما أن العمل متوفر على القناة الخاصة للدوزي على موقع “يوتوب”.

إيمان رضيف