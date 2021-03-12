وادو يواصل السباحة في الماء العكر

العصبة الاحترافية وعصبة الهواة وودادية المدربين تنتقد سلوكه وتطلب طرده من الكرة الوطنية

فجر عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، زوبعة كبيرة، بعد إعلان دعمه لخير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، في سباقه إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي يتنافس فيه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة.

وغرد وادو في “تويتر”، قائلا “شخصيا، سعيد للغاية لعودة هذا الرجل العظيم في السباق لانتخابات اللجنة التنفيذية. إنه رجل نزيه وذكي، وداعم حقيقي لكرة القدم، ونجح في حياته وقادر على إضافة ميزة حقيقية لكرة القدم”.

وأكدت العصبة الاحترافية عبر بلاغ لها أنها تستنكر ما قام به وادو، الذي اختار مواقف معادية لمصلحة بلده الأم، الذي احتضنه لاعبا ومدربا، استفاد من خلالهما بشتى أنواع التألق الرياضي، ما منحه مكانة دولية، لكنه ضرب عرض الحائط ما قدمته له أسرة كرة القدم المغربية من دعم خلال مسيرته الكروية.

وجاء في البلاغ أن “العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفعت ملتمسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لعدم السماح لوادو بتقلد أي منصب رياضي أو إداري داخل المنظومة الكروية المغربية.

وأكدت العصبة الوطنية أنها “تجدد بجميع مكوناتها من أندية ومدربين ورياضيين إعلانها عن تأييدها الدائم واللامشروط لترشح فوزي لقجع لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في الانتخابات المقررة في 12 مارس الجاري بالرباط”.

ويتنافس ثلاثة مرشحين للفوز بمقعدين في مجلس “فيفا” وهم فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، والمصري هاني أبو ريدة، وغوستافو ندونغ من غينيا الاستوائية، قبل ينضم إليهم الجزائري زطشي، بعد قرار “الطاس” الأخير.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم في البداية ترشيح زطشي لكن محكمة التحكيم الرياضية قررت أخيرا السماح له بالترشح بعد حكم الاستئناف.

وسار جمال السنوسي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، في السياق نفسه، قائلا إن وادو تنكر لما أسداه له المغرب وكرة القدم الوطنية، بعدما كان “نكرة”، واصفا تصرفه بالغريب.

واستنكرت ودادية المدربين المغاربة موقف وادو، وذكرته في بلاغ لها “بفضل رئيس الجامعة عليه، إذ منحه رخصة استثنائية لتدريب مولودية وجدة، دون توفره على شهادة تخول له ذلك، بالإضافة إلى تدخله لتقريب وجهات النظر بينه وبين الفريق الوجدي، بسبب الخلاف الذي نشب بين الطرفين”.

واعتبرت ودادية المدربين ما قام به وادو أمرا غير مقبول، معتبرة أن ترشح لقجع تمثيل للمملكة المغربية، من أجل الدفاع عن مصالح كرة القدم الوطنية في مختلف المحافل الدولية.

وطالبت ودادية المدربين بمنع وادو من الممارسة في البطولة الوطنية.

ع. م ون. ك