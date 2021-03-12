ورطة المنتخب تتفاقم

إنتر يرفض التحاق حكيمي وتشيلسي يمنع زياش واللائحة تتمدد و»فيفا» يؤيد

انضم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، إلى قائمة اللاعبين المحتمل غيابهم عن معسكر المنتخب الوطني نهاية مارس الجاري، تحضيرا لمواجهتي موريتانيا وبورندي، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المجموعة الخامسة لأمم إفريقيا التي تحتضنها الكامرون.

وأخبر إنتر ميلان، جامعة كرة القدم، باستحالة مشاركة حكيمي في التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني.

وبرر الفريق موقفه بقرار السلطات الإيطالية، بإخضاع القادمين إلى أراضيها لحجر صحي لأسبوعين، وهو ما سيحرم الفريق من لاعبيه لشهر كامل.

وسار تشيلسي في الاتجاه نفسه حين أعلن عدم تسريح زياش للالتحاق بالمنتخب الوطني للسبب نفسه.

ورفض أجاكس أمستردام بدوره السماح للاعبه المزراوي بالسفر إلى المغرب، من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني، إذ يتكتم على طبيعة إصابته، خوفا من إصابته بالسلالة الجديدة لفيروس “كورونا”.

كما أن حضور أشرف بنشرقي، للمعسكر ذاته، بات مستبعدا، بعد أن علقت السلطات المغربية الرحلات مع مصر، في انتظار بحث الجامعة عن وسيلة لحضور اللاعبين برحلات غير مباشرة.

وتستند الأندية، خصوصا الأوربية، على الليونة التي أبداها الاتحاد الدولي لكرة القدم في ما يتعلق بتسريح اللاعبين للالتحاق بمنتخباتهم، في حال وجود مشاكل في الرحلات الجوية، حتى وإن تعلق الأمر بفترات التوقف الدولية، أو ما يطلق عليها تواريخ “فيفا”.

وستشهد لائحة الأسود تغييرات كبيرة بسبب هذا الطارئ، وكذا بسبب ضمان المنتخب الحضور في “الكان” المقبل بنسبة كبيرة.

عبد الإله المتقي ونور الدين الكرف