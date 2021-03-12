الوزارة تسائل الجامعات باستمارتين

طالبتها بتقييم ذاتي وجدل حول دور مديرية الرياضات

اعتمدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة طريقة جديدة، لجرد المعطيات الخاصة بالجامعات الرياضية خلال الفترة بين فاتح يناير و31 دجنبر من السنة الماضية.

وبعثت وزارة الرياضة استمارتين للجامعات الرياضية تطالبها بملئهما في أقرب وقت ممكن، وتتضمنا معطيات إدارية ومالية وقانونية ورياضية وتقنية، الشيء الذي فسرته مصادر مطلعة بعدم توفر الوزارة على بنك بيانات، رغم وجود مصلحة قائمة الذات تابعة لمديرية الرياضات، مهمتها الأساسية تتبع الجامعات الرياضية وتقييم عقود الأهداف معها.

وتطالب الوزارة الجامعات الرياضية بإجراء تقييم ذاتي، رغم أن بعضها صدرت في حقها تقارير افتحاص سلبية، ولديها اختلالات مالية وإدارية كثيرة، وأغلبها يواجه مشاكل قضائية.

وأثارت الاستمارتان الكثير من الجدل، بحكم أن الحسن عبيابة، الوزير السابق، شكل لجنة من أجل تقييم عمل الجامعات الرياضية، رصدت العديد من الاختلالات، بغض النظر عن تقارير الافتحاص المنجزة في عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي، ولم تقم الوزارة بأي شيء لحل مشاكل الجامعات.

وما أثار الجدل هو أن الاستمارتين تتضمنان استفسارات، مثل هل تتوفر الجامعة المعنية على التأهيل» وعلى نظام أساسي وأنظمة داخلية؟، علما أن هذه المعطيات من المفروض أن تكون متوفرة لدى الوزارة نفسها، لأنها معنية بمنح التأهيل.

ومن جملة الأسئلة الموجودة في الاستمارتين، سؤال حول توفر كل جامعة على مدير تقني، والأطر التي تشتغل رفقته، في الوقت الذي يتعين على الوزارة الاستفسار حول البرنامج الرياضي وهيكلة المديرية التقنية، إضافة إلى الاستفسار حول العصب، علما أن 11 من أصل 55 لديها عصب جهوية.

ولا تتوفر الوزارة والجامعات الرياضية على نظام إحصائي خاص بالعصب، الشيء الذي يؤكد أن المعطيات التي ستقدمها الجامعات لن تكون صحيحة، كما أن هناك جامعات سيرت السنة الماضية بلجنة مؤقتة، ولم تقدم أي حسابات.

صلاح الدين محسن