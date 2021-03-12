تجمع انتقائي لمنتخب “كيك بوكسينغ”

دخل المنتخب الوطني ل»كيك بوكسنيغ» تجمعا إعداديا انتقائيا، سيستمر إلى غاية 14 مارس الجاري بمركب محطة إيواء إفريقيا ببوزنيقة، لاختيار العناصر المقرر مشاركتها في كأس إفريقيا، التي تحتضنها العاصمة الكامرونية ياوندي، في الفترة بين 5 و11 أبريل المقبل.

ويشارك في هذا التجمع الانتقائي، ثلاثون لاعبا بالمنتخب الوطني، تحت إشراف مجموعة من الأطر، ويتعلق الأمر بحسن واسو وعبد الرحيم غرداش وجواد خويا وفؤاد حمد، للوقوف على مدى جاهزية هذه العناصر، وتحضيرها لخوض هذه المنافسة القارية، المتوقفة لفترة طويلة عن التباري، جراء الوضع الذي فرضته جائحة “كوفيد 19”.

ولم يشارك المنتخب الوطني في أي تظاهرة، منذ بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي بأنطاليا التركية في نونبر 2019 ، حيث استطاع المغرب خلالها انتزاع ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، إذ يعد هذا أول تجمع بعد انفراج الوضع الوبائي بالمغرب.

وخضع الأبطال والبطلات المغاربة في اليوم الأول من هذا التجمع، أول أمس (الاثنين)، لإجراء التحليلات الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا”، وذلك قصد الاستعداد في ظروف صحية جيدة، كما تقتضي ذلك الإجراءات الاحترازية التي أملتها الوضعية الوبائية بالمغرب.

وستعمل اللجنة التقنية على انتقاء مجموعة ثانية، للدخول في تجمع إعدادي لاحق، ستتضح إثره معالم إفراز النخبة المؤهلة أكثر للتنافس في فئات الأوزان المبرمجة للذكور والإناث، ضمن هذه التظاهرة الرياضية القارية، في أصناف “فول كونتاكت” و”اللاوكيك” و”الكايوان”.

ص. م