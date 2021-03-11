الشعلة تنظم ملتقى فكريا حول الصحراء

تنظم جمعية الشعلة للتربية والثقافة، الملتقى السادس للفكر الحساني بالصحراء المغربية ببوجدور.

وأوضحت الجمعية أن الملتقى، الذي سيحتضنه المركز الثقافي ببوجدور، يحمل شعار “المرافعة من أجل مغربية الصحراء مسؤولية جماعية”، ويأتي في إطار الأنشطة التي دأبت على تنظيمها بإيقاع متسلسل بحضور كفاءات معرفية من مختلف المناطق، للتداول في قضايا الفكر الحساني بتنوعه وغناه وتعدد مجالاته، إذ يتميز الملتقى بنوعية الحضور، وكذلك بطبع ونشر أشغال كل ملتقى من ملتقيات بجذور الحسانية، والتي أصبحت عنوان رئيسيا في الجدولة الثقافية الوطنية.

يذكر أن الملتقى الخامس للفكر الحساني حمل شعار: التراث الحساني : الأبعاد والتجليات”، وشهد تنظيم ندوات تمحور موضوعها حول “البعد الحقوقي للتراث الحساني في البرامج التنموية الترابية”، و”نيازك مناطق الصحراوية: تراث مادي ذو أهمية علمية كبيرة يجب الحفاظ عليه”، و”المواقع الأثرية بالصحراء الأطلنطية في صلب المشاريع الثقافية الاسبانية 1932-1975 “، و”المرأة البيضانية والتراث أية علاقة؟”، و”حوار اللغة والمجتمع وممكناته: حالة الحسانية نموذجا”.

خالد العطاوي