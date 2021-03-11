“نافذة الجنة” للدفاع عن المرأة

المخرج الجواهري قال إن الفيلم يكشف معاناتها قبل مدونة الأسرة وهضم حقوقها

قال المخرج عبد الإله الجواهري، إنه انتهى قبل أيام من تصوير مشاهد فيلم تلفزيوني جديد لصالح القناة “الأولى”، يحمل عنوان “نافذة الجنة”.

وأوضح الجواهري في حديثه “الصباح”، إن الفيلم، يعالج مواضيع اجتماعية، سيما موضوع الطلاق، وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية وآثار سلبية، وبشكل خاصة على المرأة، مشيرا إلى أن الفيلم يعود إلى ما قبل مدونة الأسرة، والمشاكل التي كانت تعانيها المرأة بعد الطلاق.

وكشف الجواهري أن الفيلم يجسد الواقع الذي عانته الكثير من النساء، في الوقت الذي كانت فيه حقوقهن مهضومة، قبل أن يضيف أن أحداث العمل تدور حول امرأة تدعى “سعاد” تجد نفسها مطلقة ومحرومة من ابنتها.

وأضاف المتحدث ذاته، أن أحداث الفيلم تعرف تطورا إلى أن تصل إلى سنة 2020، فتلتقي الأم بعد أكثر من 20 سنة، بابنتها الأولى والثانية أيضا، مشيرا إلى أن العمل يجمع عددا من الأسماء.

ومن المشاركين في “نافذة الجنة”، حسب ما أكده الجواهري في حديثه مع “الصباح”، مريم الزعيمي والتي تجسد دور البطولة، وعبد الله شوقي الذي يجسد دور زوجها، وفي ما تلعب دور الزوجة الثانية الممثلة مريم باكوش، إلى جانب أسماء أخرى، منها عبد الحق بلمجاهد، وزهور السليماني وغيرها.

ومن بين المعلومات التي كشف عندها المتحدث ذاته، أن الموسيقى التصويرية للفيلم تكلف بها الفنان يونس ميكري، والذي وقع على مجموعة من الأعمال المميزة في مساره الفني.

وبالنسبة إلى موعد بث الفيلم، قال الجواهري إن القناة لم تحدد بعد ذلك، مؤكدا أن مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة طالبوا بالتوصل بالعمل في أقرب وقت ممكن، وهو ما يحرص عليه فريق العمل، إذ بعد الانتهاء من تصوير المشاهد، دخل في مرحلة التوظيب والمونطاج، ليكون جاهزا لتسليمه للقناة في الوقت المحدد.

يشار إلى أن الجواهري كتب على صفحته الرسمية على “فيسبوك” تدوينة حول الفيلم التلفزيوني، كتب فيها “في حضن الكثير من المحبة والتقدير للطاقمين التقني والفني تمت عمليات تصوير الفيلم التلفزي “نافذة الجنة”، بعد أيام من المتعة والتواصل الخلاق مع جميع المشاركين والمساهمين والداعمين”، قبل أن يضيف “شكرا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الأولى. شكرا الشركة المنفذة للإنتاج “لاسترادا”، شكرا لسكان حي الأحباس بالدار البيضاء، شكرا للجميع دون استثناء”.

إيمان رضيف