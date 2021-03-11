زبيطة تنبش في نساء زمن الاستعمار

كتاب جديد من منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

صدر حديثا للباحثة سعاد زبيطة، كتاب جديد بعنوان “النساء المغاربيات زمن الاستعمار: الموروثات والمتغيرات”، عن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عبارة عن دراسة تتناول جوانب ومحطات تاريخية تعكس وضعية المرأة المغاربية إبان الفترة الاستعمارية.

ويتحدد الإطار الزمني للدراسة بين 1830 التي تؤرخ لاحتلال الجزائر وبداية عهد التوسع الإمبريالي في البلدان المغاربية الثلاث، إلى 1962 التي تحقق فيها استقلال الجزائر ومعه نهاية فترة الاحتلال الأجنبي لهذه البلدان. وتنقسم من حيث إطارها التاريخي إلى حقبتين: حقبة ما قبل الاستعمار، والحقبة الاستعمارية. وهي مهيكلة موضوعاتيا في ثلاثة أبواب مع مقدمة وخاتمة.

وتطرقت سعاد زبيطة في الباب الأول لأوضاع النساء المغاربيات من منظور عام وشامل، وذلك من خلال وضعهن وأدوارهن التقليدية المقيدة جنسيا قبل الاستعمار والمهن والأنشطة الحرفية التي مارسنها، وجدلية الانجذاب والنفور من المستعمر الذي كسر هدوءهن الفكري واستقرارهن النفسي.

وخصص الباب الثاني لسرد تجارب مؤسساتية نسائية وحركات جهادية/مقاوماتية متقاربة، سلطت فيها الأضواء على التجربة النسائية والمشاركة في المقاومة والحركات السياسية المغاربية. أما الباب الثالث والأخير فخصصته لتحديد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي استهدفت المرأة، عبر رصد الأعمال المأجورة الجديدة التي مارستها المرأة في الحواضر والبوادي، وتغير معايير الزواج التي كان الاعتقاد السائد بأنها من الثوابت، مع ذكر التحولات الطارئة التي شملت حاجيات عديدة من ملبس ومسكن وأثاث ومأكل وسلوك اجتماعي وإقبال على الطب الأوربي، دون إغفال المظاهر الثقافية والترفيهية التي واكبت هذه التحولات الاجتماعية والمجتمعية.

وينضاف الكتاب الجديد، إلى مجموعة من المؤلفات والإصدارات والأبحاث التي أطلقتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والتي ناهزت 140 إصدارا في حقول المعرفة التاريخية والذاكرة الوطنية، وتوزعت بين الدراسات وكتاب الطفل وأشغال الندوات العلمية، ومؤلفات وأطروحات جامعية، إضافة إلى أعداد من مجلة “الذاكرة الوطنية”، فضلا عن مذكرات وشهادات وسير ذاتية.

عزيز المجدوب