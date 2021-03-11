بوحمالة تتجاوز وعكتها الصحية

طمأنت الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة جمهورها حول وضعها الصحي، إذ أكدت أنه تحسن، بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها وولجت إثرها المستشفى.

ونقلت بوحمالة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أحد مستشفيات مراكش، قبل أن تطل في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه تحسن حالتها، وتطلب من الجمهور الدعاء لها.

وأصيبت ببوحمالة بأزمة في القلب، بسبب الإرهاق أثناء تصويرها عملا فنيا، قبل أن تنقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وطمأنت ابنة بوحمالة الجمهور عن الوضع الصحي لوالدتها، في تدوينة فيسبوكية سابقة، وقالت إنها استفاقت من الغيبوبة.

وتعاني بوحمالة مرضا مزمنا في القلب، سبق أن تعرضت إثره لأزمات صحية مماثلة، كما اشتكت أخيرا من الإرهاق الذي خلفه التزامها المهني.

وستكون نعيمة بوحمالة حاضرة في الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل “أولاد العم” على قناة “إم بي سي 5” ، كما تشارك في برنامج “ماستر شاف سيليبريتي”، الذي يعرض، حاليا، على القناة نفسها.

ع . م