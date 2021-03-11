دفاع منجب يغلط الرأي العام

الودادية الحسنية للقضاة تتهم محاميه بالتقصير والإهمال وتعويضهما بإصدار البلاغات ونشر المغالطات

استنكرت الودادية الحسنية للقضاة، ما نشر على لسان هيأة دفاع المعطي منجب، من «مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية، خالية من الموضوعية، تستهدف تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء وبالثقة الواجبة فيه».

ونوهت الودادية، بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، في الاجتماع عن بعد الذي عقده مكتبها المركزي، بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال بلاغه الصادر في فاتح فبراير الماضي، وعلى عكس ما روجت له هيأة دفاع المتهم المعطي منجب – يدخل ضمن صميم اختصاص المجلس مؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء واستقلالية القضاة وحمايتهم من أي تأثير أو ضغط، وهو ما أكده المجلس في العديد من المناسبات والمواقف، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفهم العادي والقراءة البسيطة للمضامين الصريحة الواضحة لهذا البلاغ يبرزان مدى حرص المجلس على ضمان قواعد المحاكمة العادلة للجميع، ولم يتضمن أي فتوى أو رأيا أو تدخلا في مسار قضية المتهم المعطي منجب، بخلاف ما حاول دفاعه الترويج له.

وأضاف البلاغ الصادر عن الودادية، أمس (الاثنين)، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يهدف من خلال بلاغه أن يبين لمن له نية سليمة قول القانون في النازلة وأن يصحح، لمن يتداول عن غير علم تفسيرات خاطئة، الإجراءات القانونية كما يحددها بشكل دقيق قانون المسطرة الجنائية، كما أن التاريخ العريق لمهنة ورسالة المحاماة وقيمها النبيلة تلزم من يتشرف بها بأداء واجباتها بكل جدية ومسؤولية، وأن لا يعوض تقصيره وإهماله في أداء مهمته بإصدار البلاغات ونشر المغالطات»، مشيرا إلى أن التقاضي بحسن نية والعمل على مساعدة القضاء من أجل الوصول إلى التطبيق العادل للقانون يفرضان على هيأة دفاع المعطي منجب أن تبادر إلى تتبع مال القضية ولو عن بعد عبر المنصة الالكترونية المتاحة للجميع احتراما للأجل المعقول الذي تدعي نضالها من أجله، والحال أن المحكمة بكافة مكوناتها، رئاسة ونيابة عامة هي التي أبانت عن حرصها الشديد على ضمان حضور المتهم والاستماع إلى أوجه دفاعه، وتمتيعه بكافة الضمانات طيلة أطوار محاكمته .

وشجبت الودادية بشدة مثل «هذه المواقف والمغالطات المتعمدة التي تسيء الى كل مكونات أسرة العدالة وتبخس جهودها الكبرى من أجل الاصلاح، مؤكدة عزمها على اتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ الرأي العام الدولي والوطني بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها، والتصدي لها بكل حزم وبجميع الوسائل المتاحة قانونا».

كريمة مصلي