تفعيل أندية التسامح بالمدارس

رفعت وزارة التربية الوطنية تحدي جعل المدرسة المغربية مشتلا للتعايش والتسامح الديني، بعد دينامية كبرى، انطلقت العام الماضي، بتدشين بيت الذاكرة بالصويرة، ثم استئناف العلاقات مع إسرائيل، وانعكست هذه الدينامية على المدارس كذلك، عبر توقيع اتفاقيات بين جمعية الصويرة موكادور، ومركز الدراسات والأبحاث والتراث في القانون العبري من جهة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة ثانية.

ولم تبق الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والجمعية والمركز حبيسة الرفوف، بل مرت إلى السرعة القصوى، بعد تأسيس أندية التسامح والتعايش الديني بالمدارس الوطنية، انسجاما مع الزخم الذي تعيشه العلاقات المغربية الإسرائيلية، وشرعت هذه الأندية في الأسابيع الأخيرة في العمل، كما انطلقت أولى الرحلات إلى بيت الذاكرة.

وبعد توجيهات الوزارة إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، قصد إنشاء أندية التسامح، وموافاتها ببرامج أنشطتها السنوية، وتواريخ زيارات بيت الذاكرة، شرعت هذه النوادي في العمل، وبدأت في تنفيذ أنشطتها الثقافية، بغرض تعريف الأجيال الصاعدة بأحد أبرز مكونات الهوية الوطنية المغربية.

وفي السياق ذاته، نظمت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بأزيلال، حفل إعطاء الانطلاقة لأنشطة نادي التسامح والتعايش، في إحدى الثانويات التأهيلية بمنطقة ابزو، وشهدت عددا من المحطات والأنشطة الثقافية.

ع. ن