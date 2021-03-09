فوز 25 تعاونية نسوية بالجائزة الوطنية “لالة المتعاونة”

فازت 25 تعاونية نسوية تضم 284 منخرطة، أمس (الاثنين) بالرباط، بالجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” لأفضل فكرة لتطوير مشروع تعاوني نسائي، التي عقدت دورتها الثانية هذه السنة تحت شعار “التعاونيات النسائية: بديل اقتصادي فعال في مواجهة الأزمات”.

ونجحت هذه التعاونيات، التي تسلمت جوائزها خلال حفل أقيم برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في التميز من بين 458 فكرة مشروع قدمتها تعاونيات نسائية في إطار طلب إبداء اهتمام أطلقه مكتب تنمية التعاون.

وعرفت هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها خمسين ألف درهم لكل تعاونية، مشاركة 701 تعاونية نسائية استفادت من التكوين عن بعد لتعزيز القدرات في مجال تطوير المشاريع وذلك في إطار شراكة بين مكتب تنمية التعاون وبرنامج “دار المقاول”.

وأكدت فتاح العلوي، في كلمة بهذه المناسبة، أن التعاونيات النسائية المغربية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددها 6232 تعاونية تضم أكثر من 65.821 منخرطة.

وأضافت أن هذه التعاونيات تمثل 15,37 في المائة من إجمالي التعاونيات في المغرب الذي يضم 40531 تعاونية تتكون من أكثر من 640.901 عضو، منهم 34 بالمائة من النساء، مذكرة بأن السنوات الخمس الأخيرة شهدت بعد اعتماد القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، تأسيس حوالي 4000 تعاونية بمعدل سنوي يبلغ 800 تعاونية.