زلزال الاستقالات الحزبية يهز الصويرة

فاجأ مصطفى ابلينكا، رئيس جماعة أكرض بإقليم الصويرة، قيادة حزب التقدم والاشتراكية، بتقديم استقالته من كل المسؤوليات والمهام الحزبية التي شغلها في السنوات الأخيرة.

وبعث ابلينكا، والذي كان يشغل عضو اللجنة المركزية والكتابة الجهوية لحزب الكتاب بجهة مراكش آسفي، برسالة إلى محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، يعلن فيها استقالته. وفي سياق متصل علمت «الصباح» من مصادر مقربة من العضو المستقيل، أن من بين الأسباب التي دفعته إلى الابتعاد عن حزب التقدم والاشتراكية، هو اضطراره لخوض معارك مع المجلس الإقليمي والسلطات المحلية، دون أي مساندة من الحزب الذي لم يتفاعل مع القضايا التي أثيرت على هامش تلك المعارك. وكشفت المصادر أن حزب التجمع الوطني للأحرار دخل في مفاوضات مع العضو المستقيل، في انتظار حسم انتقاله لحمل ألوان حزب الحمامة في الاستحقاقات المقبلة، بعد تسوية مجموعة من الشروط العالقة بين الطرفين.

وفي سياق متصل يشهد إقليم الصويرة، خلال الفترة الحالية، زلزال استقالات متتالية لمجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات، الذين غيروا ألوانهم الحزبية قبيل سباق المسافات الأخيرة من الانتخابات، منهم عضوان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة سيدي أحمد أو مبارك، في اتجاه حزب التقدم والاشتراكية، الذي استقبل منتخبين اثنين من الحركة الشعبية عن جماعة اسميمو وبلدية الصويرة، وعضو آخر من البام من جماعة تاكوشت، فضلا عن استقالة أخرى من حزب العدالة والتنمية في اتجاه البام.

عزيز المجدوب