السويسريون يصوتون ضد النقاب

انضمت سويسرا إلى عدد من الدول التي منعت ارتداء البرقع في السنوات الأخيرة، بعدما عرضت المسألة على الشعب في استفتاء عام، شارك فيه السكان، وصوتت الأغلبية لفائدة الرأي، الرافض لارتداء البرقع وتغطية الوجه في الأماكن العامة.

ووافقت أغلبية السويسريين في هذا الاستفتاء، على حظر ارتداء النقاب ومنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، إذ أبدى 51.2 بالمائة ممن صوتوا تأييدهم للحظر، فيما عارضه 48.8 بالمائة. واتخذت حركة من اليمين المحافظ في سويسرا، مبادرة لحظر البرقع أو النقاب أو أي شكل من أشكال إخفاء الوجه، وعارضت الحكومة والبرلمان فرض الحظر على النقاب على المستوى الوطني، وتم طرح في المقابل مشروع ينص على إلزام الجميع بالكشف عن الوجه أمام السلطات، عند الضرورة للتحقق من الهوية.

ويرى المعارضون لهذا التعديل الدستوري، أن حظر النقاب أو تغطية الوجه، مسألة عنصرية ومتحيزة، إلى جانب أنه عديم الفائدة، مبرزين في تصريحات نقلتها وكالات أنباء دولية، أنه من غير المقبول أن يضم الدستور السويسري مادة تحظر أو تحرم على النساء ارتداء ما يرغبن فيه.

وقال مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري في 2019، إن المسلمين يشكلون 5.5 بالمائة من سكان البلاد. وحظرت دول أوربية ارتداء البرقع في الأماكن العامة، ومن بينها فرنسا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا وهولندا والنرويج وإيطاليا.

عصام الناصيري