المرأة القروية… “الحيط القصير”

رغم أنها اليد العاملة الحقيقية في المجتمعات القروية ما زالت محرومة من حقها في التعليم والصحة

تستحق المرأة القروية أن يحتفى بها في هذا العيد، أكثر من أي امرأة أخرى. فرغم الأدوار الرئيسية والشاقة التي تلعبها في مجتمعاتها البدوية، ما زالت محرومة من أبسط حقوقها، وعلى رأسها الحق في التعليم والصحة، أما الحقوق التي اكتسبتها المرأة الحضرية على مر السنوات، فتبقى بالنسبة إليها نوعا من الترف لا تحلم بالوصول إليه.

المرأة القروية أكثر عرضة للهشاشة والفقر حسب المعطيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها، كشف عن فجوة كبيرة بينها وبين المرأة في المدينة. فالقرويات عانين الهشاشة بنسبة 19.4 في المائة مقابل 7.8 في المائة لدى الحضريات خلال 2014. كما أن الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة إلى القرويات، ما زال ضعيفا، إذ تستفيد 79.6 في المائة من نساء القرية من علاجات قبل الولادة، مقابل 95.6 في المائة بالنسبة إلى النساء الحضريات. وفي الوقت الذي لا يتجاوز معدل وفيات الأمهات على الصعيد الوطني 72.6 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، فإنه يصل إلى 111.1 حالة وفاة بالوسط القروي. كما أن أمل الحياة عند الولادة لدى النساء القرويات كان 75.3 في المائة في 2019، مقابل 79.6 سنة لدى النساء الحضريات.

من جهة أخرى، بلغ المعدل الصافي للتمدرس الذي سجلته الفتيات القرويات بالسلك الابتدائي 101.55 في المائة خلال موسم 2017-2018، في حين لم يتجاوز معدل التحاقهن بالتعليم الأولي 25.4 في المائة، مقابل 53.9 في المائة بالنسبة إلى الفتيات بالوسط الحضري. وأما بخصوص المعدل الصافي لتمدرسهن في مستوى السلك الإعدادي فلم يتجاوز خلال الفترة نفسها 39.73 في المائة، مقابل 80.15 في المائة بالنسبة إلى النساء الحضريات، وهو المعدل الذي ينخفض إلى 12.48 في المائة بالنسبة إلى السلك الثانوي التأهيلي مقابل 57.39 في المائة بالنسبة إلى الحضريات.

أما بالنسبة إلى التشغيل، فسجلت المندوبية أن 60.3 في المائة من النساء النشيطات بالوسط القروي يصنفن ضمن فئة «مساعد عائلي»، الذي يعتبر شغلا غير مؤدى عنه، إذ أن 70.5 في المائة من هؤلاء النساء لا يحصلن على أي أجر مقابل عملهن. وحسب إحصاء 2014، فإن المرأة القروية تمثل أزيد من 50.3 في المائة من مجموع النساء المغربيات. 81.1 في المائة منهن، أميات لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، رغم أنهن يشكلن القوة العاملة الحقيقية على أرض الواقع والعمود الفقري للأسرة القروية.

نورا الفواري